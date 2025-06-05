台灣續留美國匯率操縱觀察名單 愛爾蘭瑞士也被納入

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。美聯社

美國財政部 今天在一份半年期報告指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率 情況，但將台灣、中國、日本、韓國等國持續列入值得關注的觀察名單，並新增愛爾蘭、瑞士；這次共有9個經濟體被列入觀察名單。

美國財政部向國會遞交關於美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策的半年期報告，這些貿易夥伴占美國商品與服務對外貿易的78%。

報告指出，截至2024年12月的4個季度，沒有任何主要貿易夥伴操縱其貨幣 與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易獲取不公平的競爭優勢。

不過，這份報告將台灣、中國、日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士等9個經濟體列入觀察名單，財政部將密切關注這些貿易夥伴的貨幣措施與整體經濟政策。除了愛爾蘭、瑞士以外，其餘7個經濟體都在去年11月報告的觀察名單上。

財政部發布新聞稿表示，美國總統川普（Donald Trump）致力推動能促使美國復興的經貿政策，以創造強勁經濟增長、消除毀滅性的貿易赤字並反制不公平貿易行為。其中也包括打擊以不公平貨幣行為來獲取競爭優勢，例如不當干預貨幣市場。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透過新聞稿指出，川普政府已向美國貿易夥伴表明，導致與美國間貿易失衡的經濟政策將不再被接受。「我們將持續加強對貨幣政策的分析，加強對任何被認定為操縱行為的後果；展望未來，財政部將動用所有可用工具，對不公平貨幣行為實施有力的反制措施」。

報告指出，日本、韓國、台灣、越南、德國、愛爾蘭和瑞士都符合具有「重大雙邊貿易順差」及「實質經常帳順差」的標準。新加坡則符合「持續、單邊外匯干預」及「實質經常帳順差」的標準。

有關台灣的部分，報告也提到，台灣每半年公布一次外匯干預數據，並有3個月的延遲。台灣當局應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險；外匯干預應該有所限制，並讓貨幣走勢符合經濟基本面。

此外，報告指出，中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵要點普遍缺乏透明度，與其他主要經濟體相比，顯得異常，需要密切關注；再加上與美國的貿易不平衡過大，中國仍被列入觀察名單。

美國財政部表示，這種缺乏透明度的情況並不會阻止美國在未來若有相關證據出現時，將中國列為匯率操縱國。

美國對匯率操縱國設有3項標準，第1，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。只要符合其中2項就會被列入觀察名單。