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南韓可能步上日本「失落的30年」後塵?

編譯易起宇／綜合外電
南韓央行5日警告，國內經濟狀況愈來愈像日本當年泡沫時代，恐將步上其「失落的30年」後塵。美聯社
南韓央行5日警告，國內經濟狀況愈來愈像日本當年泡沫時代，恐將步上其「失落的30年」後塵。美聯社

在新總統上任隔天，南韓央行示警，三項重大的結構性改變：負債高築、少子化和人口老化、成長策略有限，已襲向南韓經濟，必須從日本「失落的30年」的長期停滯中汲取教訓，主動出擊解決這些結構性風險。

Business Korea報導，南韓央行5日發表名為「日本經濟值得反思的教訓」的報告表示，南韓高度可能將步上日本後泡沫經濟時代的後塵，若不進行精準的總體審慎管理，和迅速的結構改革，經濟可能陷入長期停滯。

在1980年代後半的泡沫時期，日本經歷了資金大量湧入房地產，和隨後的資產泡沫破滅，動搖了日本的銀行體系，並導致日本陷入長期經濟蕭條。

南韓央行指出，現在南韓也正呈現類似趨勢。2023年，南韓的民間債務和國內生產毛額（GDP）比率達到207.4%，接近日本泡沫時代高峰的1994年214.2%。尤其值得擔憂的是，資金也同樣過度集中到房地產業，資源配置受到扭曲。

南韓央行表示，「必須持續管理家庭負債，並加強總體審慎政策和貨幣政策間的配合」，「已成為不良債務的負債應該立即重組」。

在泡沫破滅後不久，日本的工作年齡人口從1996年開始下滑，但因保守的雇用慣例和不足的家庭支援政策，未能善用女性、年長者和外籍勞動力，導致日本勞動投入快速減少，再加上通貨緊縮和生產力停滯，進一步加深了日本的經濟蕭條。

南韓的處境也沒什麼不同。南韓的工作年齡人口已從2017年開始下滑，勞動投入對潛在成長率的貢獻也已下滑至2000年代初期的三分之一水準。

此外，南韓央行也警告，結構性改革再三拖延，可能削弱財政和貨幣政策操作的能力。在日本，人口老化和經濟衰退，已導致政府負債和GDP比率2023年達到240%，貨幣政策的效果減弱，並陷入長期低利率和流動性陷阱。

雖然南韓的財政健全度相對算好，但人口持續老化，正導致財政支出靈活度快速下滑。南韓央行表示：「在為了因應經濟而採取赤字財政後，有必要透過盈餘財政來建立出正向循環的財政結構，以恢復財政能力。」

南韓 日本 央行

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