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稀土管制…車企力尋變通方案「部件或挪至中國製造」

記者謝守真／即時報導
圖為中國內蒙古的一個稀土礦場，攝於2011年7月。(路透)
圖為中國內蒙古的一個稀土礦場，攝於2011年7月。(路透)

由於中美貿易競爭持續，中國持續加大稀土磁體出口管制。面對此一情形，全球車企擔憂或將遭遇生產延誤和中斷的可能性，其中，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）稱，由於中國實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已關閉。同時，有美媒引述知情人士透露，一些車企及其供應商正在考慮將部分汽車零件生產轉移到中國。

路透4日報導，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）稱，由於霸陸實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已關閉。自4月以來，汽車供應商提出數百份出口許可證申請，但迄今為止僅四分之一獲准。CLEPA還稱，中國各省程序有所不同，且在幾種情況下還要求提供知識產權（IP）敏感訊息。CLEPA還警示，若這一流程不能儘快簡化，隨稀土庫存耗盡，未來三至四周內或會有更多工廠受影響。

華爾街日報3日引述知情人士稱，一些國際車企及其供應商正競相尋找解決方案，正考慮將在中國工廠生產電動機，或將美國製造的電動馬達運往中國安裝磁鐵。知情人士推測，將生產轉移至中國以規避稀土磁鐵出口管制的方法可能會奏效，因中國出口限制僅涵蓋磁鐵，而不涵蓋成品零件。

華爾街日報表示，若汽車製造商最終將部分生產轉移到中國，這將是美國總統川普發動貿易戰後獲得的「迴旋鏢」，因為川普一直堅稱，提高關稅是為將製造業帶回美國。

此外，報導指出，儘管跨越半個地球，在未完成的部件上安裝一塊巧克力大小的磁鐵，無疑會增加製造成本和時間，並可能讓汽車製造商面臨額外的關稅，但這些公司認為，這或許是徹底關閉部分生產線的唯一選擇，另外的選擇將會更糟。據悉，磁鐵的缺失對電動車和混合動力車的打擊比傳統轎車和卡車更大。一輛電動車所含的稀土元素遠多於汽油動力車，但任何現代汽車都配備稀土磁鐵。

另，部分汽車製造商也正考慮取消一些高階功能，例如利用多個微型電動馬達的可調式座椅。使用稀土磁鐵的高階揚聲器系統也可能被降級版本取代。華爾街日報提到，在汽車產業，稀土元素使電動車引擎能夠高速運轉。它們也用於擋風玻璃雨刷和車頭燈等同樣重要的功能部件。由於中國稀土磁鐵出口實際上已陷入停滯，車企面臨是否能夠繼續維持部分工廠運作的艱難抉擇。

據了解，北京當局4月決定暫停多種稀土及稀土磁鐵的出口，此舉顛覆全球汽車製造商、航空航天製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈，並促使德國、美國和印度的行業團體呼籲政界人士遊說北京，儘快找到解決方案。

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