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踩地雷玩怕了 新加坡國營基金新創投資狂砍90%

編譯林文彬／綜合外電
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新加坡國營基金淡馬錫投資新創公司失敗案例頻傳，加密幣交易所FTX是其中之一。路透
新加坡國營基金淡馬錫投資新創公司失敗案例頻傳，加密幣交易所FTX是其中之一。路透

由於利率上升和部分投資以令人尷尬的失敗收場，新加坡國營基金淡馬錫已大幅削減新創公司投資，投資規模三年縮水近九成。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，淡馬錫對高風險未上市公司的看法日益悲觀，認為這些公司掛牌上市難度已上升。資料供應商Tracxn數據顯示，2021年淡馬錫新創公司投資達到44億美元，但去年降至5.09億美元，今年來承諾的投資則僅7,000萬美元。

另一方面，淡馬錫未上市公司首輪投資數量，也從2021年的82筆降至去年的11筆。消息人士透露，淡馬錫將繼續透過創投基金間接投資新創企業，但直接投資目標已轉向較接近掛牌上市的一小部分業者，承諾投資規模則增加。

淡馬錫在聲明中表示，新創公司投資占該基金投資組合比重上限目前訂在6%，約半數曝險透過直接投資，其餘透過創投基金。淡馬錫說：「我們察覺新創公司面臨的風險及挑戰，並承擔投資這些企業衍生的雙重風險。2022年以來市場流入新創公司的投資持續下降，促使我們對新投資採取較謹慎態度。」

一連串新創公司倒閉已促使淡馬錫減記數億美元，例如加密幣交易所FTX 2022年破產就導致該基金減記2.75億美元投資。同樣獲得淡馬錫大舉投資的印尼農業科技業者eFishery，則涉嫌浮報營收與獲利數據。eFishery其中一名創辦人4月向彭博資訊坦承，曾在該集團財報加入假數據。

其他獲得淡馬錫投資但近幾年倒閉的新創公司，還有新加坡電子商務事業Zilingo、基因療法業者Locanabio、Pear Therapeutics及生技公司Tessa Therapeutics，但這不代表淡馬錫缺乏成功經驗。中國大陸電子商務集團阿里巴巴、荷蘭支付業者Adyen、美國餐點外送公司DoorDash及印度Zomato母公司Eternal，都是獲得淡馬錫投資的成功新創企業。

淡馬錫整體績效近幾年一直難以跟上全球股市腳步，2024年3月止財政年度投資報酬率為2%，美國股市標普500指數同一期間則漲28%；該基金前一年度投資報酬率為負5%。

新加坡 利率 印度

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