Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 道指漲逾200點

輝達以及其他晶片股推動了漲勢。這家AI晶片領域的龍頭企業上漲2.8%，延續2日的漲勢，市值自1月以來首次超過微軟。歐新社

受人工智慧(AI)龍頭輝達(Nvidia)強勁上漲的推動，史坦普500指數收漲，投資人期待美國可能達成的貿易協議細節。

史指上漲34.43點或0.58%收5970.37點；道瓊工業指數上漲214.16點或0.51%收4萬2519.64點。那斯達克指數上漲156.34點或0.81%收1萬9398.96點。

輝達以及其他晶片股推動了漲勢。這家AI晶片領域的龍頭企業上漲2.8%，延續2日的漲勢，市值自1月以來首次超過微軟。同時，博通和美光科技等公司股價分別上漲3.27%和4.15%。

韋德布希證券(Wedbush Securities)分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，「華爾街已經看透了這場高風險的撲克遊戲，並認為川普 和中國國家主席習近平本周的會談有利中美關係。」並補充說，輝達是兩國交易談判的主要受益者。

然而，CFRA Research首席投資策略師史托瓦(Sam Stovall)仍然警告，市場可能在一段時間內處於5700點至2月底高點之間的交易區間，「我們要到7月才能公布第2季的GDP數據，7月才能開始公布第2季的財報數據，而且我們也要到7月才能聽到更多關於關稅 的消息。」「在此期間，市場將會上下波動，直到我們開始對獲利、GDP成長等前景有更清晰的了解。」

經濟合作暨發展組織(OECD)下修美國經濟成長預期。OECD目前預計，2025年美國經濟成長僅1.6%，低於2.2%。

OECD指出，關稅和政策不確定性是導致美國經濟成長預期下修的關鍵因素之一。

北京方面最近表示，美國違反了貿易休戰協議，反駁了川普總統本人對中國未履行臨時貿易協定的指責。美國財政部長貝森特1日表示，川普和習近平很快就會舉行會談，討論貿易問題。

同時，歐盟 批評川普將鋼鐵關稅翻倍至50%的意圖，聲稱此舉「破壞」了與美國的談判。一位歐盟發言人表示，歐盟「準備採取反制措施」。

伯恩斯坦公司指出，酒精生產商百富門公司(Brown-Forman)正在努力應對川普總統反覆無常的關稅政策，該政策已納入定於5日發布的第4季財報。

分析師薩瓦特(Nadine Sarwat)在給客戶的最新報告中寫道：「在關稅風險和美國消費者面臨的壓力之間，百富門公司發現自己正處於『川普風暴』的中心。不確定性占據主導地位，許多根本原因以及潛在的解決方案都可以追溯到白宮橢圓形辦公室的決策。」

她表示，對歐盟可能採取報復措施的擔憂，可能會促使投資人觀望，不再投資這家傑克丹尼母公司，「那些可能對百富門公司目前的估值底部感興趣的投資人傾向於觀望。」並表示：「如果關稅繼續實施，他們可以以更低的價格買入股票。如果關稅威脅消除，投資人樂意用放棄的上漲空間換取確定性。」

Dollar General股價飆升15.88%。該公司調升全年業績預期，且最新一季業績超出預期。

該股漲幅創下史上最大單日百分比漲幅。之前該公司的最高紀錄是2022年5月26日，當天上漲了13.7%。

這也使得該零售商股價今年至今上漲48.84%，是同期史指漲幅的35倍多。過去三個月，該公司股價也飆漲約56%。

清潔能源類股表現優於大盤。WilderHill清潔能源ETF(PBW)上漲4.05%，打破連續3天的跌勢，創5月12日以來的最佳單日表現。該ETF可望實現過去9周來第六次全周上漲。

該基金5月上漲14.7%，創2023年1月以來最佳表現；還打破了連續5個月下跌的紀錄。

Sunrun上漲15.97%，是該基金漲幅最大的股票之一。Joby Aviation、Plug Power和Navitas Semiconductor的股價分別飆升7.07%、10.49%和7.61%。

iShares美國航太與國防ETF(ITA)小漲0.62%，盤中觸及歷史新高。收盤連續第7個交易日上漲。

上漲的領漲股包括伍德沃德(Woodward)和赫氏(Hexcel)，前者上漲5.71%，後者上漲4.43%。Kratos Defense and Security Solutions也上漲2.76%，而Mercury Systems和BWX Technologies則分別上漲約1%。

在此同時，波音上周上揚逾6%，通用航太、RTX和諾斯洛普格魯曼同期也都上漲逾2%。