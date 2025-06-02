NVIDIA「地表最強超級電腦」要來了 2台企是隱藏版贏家

（路透）

輝達 （NVIDIA）史上最強超級電腦來了。輝達2日宣布，以下一代Vera Rubin平台打造的地表最強超級電腦「Doudna」將於2026年啟用，採用戴爾伺服器建置，專為加速諾貝爾獎等級科學研究設計，為Vera Rubin平台第一座超級電腦，輝達執行長黃仁勳更形容其為「科學領域的時光機」。

Doudna將採用今年GTC大會甫發表的全新矽光子網路交換器Quantum-X800 InfiniBand共同封裝光學（CPO）網路交換器平台，波若威、上詮為供應鏈要角，後續大單可期，成為輝達拓展超級電腦帶來的大商機背後隱藏版贏家。

隨著Doudna系統採用Quantum-X800 InfiniBand，輝達表示，網路運算效能將會提高九倍，讓最具挑戰性的工作負載可存取更多的運算與記憶體，突破NVLink網域限制。這些關鍵資料流由智慧型服務品質機制優先處理，以確保資料從輸入到深入分析的過程快速且不中斷，使系統反應速度變得極快。

輝達於今年GTC大會上亮相最新的Quantum-X800 InfiniBand系列，該CPO交換器採台積電 COUPE矽光子平台，並以台積電SoIC-X封裝技術打造，整合65奈米電子積體電路（EIC）與光子積體電路（PIC），預計2025年底推出。

波若威是唯一一家在GTC大會上，獲輝達直接點名的光通訊廠。波若威正積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證，2026年進入量產，看好明年CPO營收貢獻將會相當可觀。

上詮投入CPO業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，並從2026年起放量。

上詮強調，FAU是該公司重要的核心，也是矽光子重要的連接器，透過標準平台跟晶圓代工廠平台對接，讓客戶能縮短開發流程。

輝達指出，Doudna不只是獨立系統，更是科學工作流程不可或缺的組成，美國能源部 的ESnet將透過低延遲、高處理量的輝達Quantum-X800 InfiniBand網路，將來自望遠鏡、探測器與基因定序儀的資料即時傳輸至Doudna。

美國能源部長Chris Wright表示，超級電腦將從角落裡被動的參與者，成為整個工作流程的一部分，與實驗、望遠鏡和探測器相連。

法人指出，Doudna以戴爾伺服器建置，台廠中，緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板，並操刀系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，可望奪下多數訂單；鴻海為戴爾第二大伺服器代工廠，也有望分杯羹。隨著戴爾拿下Doudna建置大單，緯創及鴻海營運同步喊衝。