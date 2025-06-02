我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

含華裔共23學生ACT滿分 芝1所公立高中創50年紀錄

俄烏第2輪和談落幕 僅持續1個多小時

策略師：川普如「人類VVIX指數」打出美股交易區間

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

野村策略師麥克艾里葛特（Charlie McElligott）在電子郵件中寫道，大家都知道川普「交易的藝術」，過去一個月來「TACO」交易（川普終會退縮）也廣為人知，這些因素加總形成川普區間。

他認為，川普關稅發言讓市場陷入區間盤整，美股想攀高，卻一再被他在社群平台Truth Social的發言所擊落

他說，投資人逐漸接受川普區間交易的反射行為，標普500指數上周末距離2月的歷史高點，僅差幾個百分點，來到區間交易的上緣。

這段話意思交易者知道，川普強硬的貿易談話使美股下跌時，接著他會發表安撫性言論，提振市場。但隨後又會信心大振，發言轉趨強悍，促使投資人出售買權避免下跌風險。麥克艾里葛特說，標普500逼近6,000點大關時，會有這種情況。

他形容川普有如「人類VVIX指數」，VVIX衡量有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）的波動。川普放狠話時，為回應波動率擴大，美元資產不穩定下挫，這會觸發川普賣權，讓市場「從懸崖反彈」。這種情況一再反覆發生。

該如何從這種區間震盪中獲利呢？麥克艾里葛特指出，川普強勢的關稅言論，導致股市走低後，若在此後五天敲進標普500期貨，並在川普撤回先前發言，帶動股價上揚後五天，出售標普500期貨，可望取得12%的報酬。

川普 美股 關稅

上一則

安德森任Dior創意總監 全面接管男女裝系列

下一則

普華永道香港辦事處傳50名合夥人將離職

延伸閱讀

共和黨側翼機構最新民調：川普施政不滿意度超過滿意度

共和黨側翼機構最新民調：川普施政不滿意度超過滿意度
共和黨參議員強生 在川普大而美法案畫紅線

共和黨參議員強生 在川普大而美法案畫紅線
和談前烏無人機大規模襲俄 CNN：川普公信力岌岌可危

和談前烏無人機大規模襲俄 CNN：川普公信力岌岌可危
川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？

川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得