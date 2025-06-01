法院裁定擋不住川普 這些法律條款都是可行之道

川普對關稅的執著，法院命令難以動搖。（路透）

無論法院針對川普 總統的關稅 作出何種裁定，他的進口稅很可能都會以某種形式繼續存在。

資深政府官員表示，即使在5月28日聯邦貿易法院裁決川普利用國家緊急狀態徵收大部分關稅超越其權限之前，白宮 內部就已經在討論如果法院否決全面且未經檢驗的緊急狀態權力行使時，白宮內部將採取哪些措施。

其中一位官員說，「我們的確認為我們有充分的理由，並且會贏。」「但我們確實還有其他工具可以讓我們達到同樣的目的，並且我們隨時準備在必要時使用它們。」這些努力的關鍵在於：利用不同的貿易相關法律來推動更多關稅的徵收。

以下是政府最有可能採取的措施：

1974年《貿易法》第122條

該法律條款允許總統在最長150天內徵收最高15%的關稅，以解決「美國巨額且嚴重的國際收支逆差」。當來自一個國家的進口額遠遠超過出口額而形成嚴重貿易逆差時，就符合該條款的適用條件。

根據美國人口普查局的初步數據，美國目前的商品貿易逆差為876億美元。川普經常聲稱，巨額逆差是美國被「敲詐」和不公平對待的標誌。然而，許多經濟學家對他的觀點並不十分信服；有些人甚至指出，貿易逆差可以反映出美國經濟的強勁以及有效刺激全球經濟的能力。

政府官員最初曾考慮引用第122條徵收更高的關稅，但由於150天的限制，最終決定不這麼做。如果政府想在法院禁止後繼續推動關稅，它可能會取代目前幾乎所有國家出口產品都徵收的10%的普遍基準關稅。

但在150天的期限結束後，只有經過國會批准，這些關稅才能繼續徵收。

1962年《貿易擴展法》第232條

該條款賦予總統以國家安全為由徵收更高關稅的權力。該條款只能用於特定產業，並且必須在徵收關稅前進行調查。

例如，政府最近針對關鍵礦產進口啟動的232條調查聲稱，「過度依賴外國關鍵礦產及其衍生產品可能危及美國的國防能力、基礎設施建設和技術創新。」

目前還有其他幾項涉及其他產業的232項調查。對鋼鐵、鋁、汽車及其零件徵收25%的全面關稅都是232條款調查的結果。無論針對所謂緊急狀態相關關稅的上訴進展如何，這些關稅都可能繼續有效。

高盛經濟學家在最近的報告中表示：「川普最近不像今年稍早時那樣頻繁地強調產業關稅，但如果白宮發現其在針對特定國家的關稅方面缺乏彈性，產業關稅可能會再次受到更多關注。」

《1974年貿易法》第301條

該條款允許美國貿易代表辦公室(USTR)調查那些可能以「不合理」和「對美國企業造成負擔或限制」的方式違反其他國家貿易協定或做法的國家。川普在第一任期內利用301條款提高了多種中國進口產品以及飛機和其他歐盟商品的關稅。

最終，由於涉及的流程更長，包括公眾意見徵詢期，這些調查可能需要數周甚至數月才能最終決定是否要徵收關稅，這與最近實施的關稅相比更加複雜。

但與122條款不同，301條款調查引發的關稅水準和期限沒有限制。

1930年《關稅法》第338條

雖然從未有哪位總統實施過這項法律，但如果川普認為某些國家的進口產品存在歧視美國的貿易行為，他可以引用該法律對徵收高達50%的關稅。然而，這樣做可能違反世界貿易組織(WTO)的協議條款，並引發受影響國家的強烈報復。

就是要課關稅

雖然法院的判決明顯讓川普政府受挫，但官員堅稱川普的想法沒有任何改變。

由於大幅提高關稅的威脅是政府在其聲稱正在進行的18場雙邊貿易談判中使用的核心籌碼，因此這種表態在一定程度上是必要的。

一位官員直言：「川普總統對此是100%認真的。」