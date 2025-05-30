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美管制EDA軟體供應中國 業界：已無法下載更新

中央社上海30日電

美國川普政府要求企業停止提供中國電子設計自動化軟體，這是半導體業用於晶片設計、製造的軟體工具；中國業界人士表示，目前確實已無法進行軟體下載、更新作業。

美國川普（Donald Trump）政府要求企業停止提供中國電子設計自動化軟體（Electronic Design Automation, EDA）。

金融時報報導引述消息人士說法指出，被要求停止提供的EDA軟體製造商包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）、西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）等3家公司，其從美國商務部來函得知被要求暫停出售消息。

財新網報導指出，一家A股上市中國晶片設計公司業界人士於29日透露，利用公司帳號登錄西門子網站，已經無法下載Calibre軟體，益華電腦網站也出現下載鏈結無效的情況；截至目前為止，僅有新思科技提供的軟體可繼續下載。

另有兩名晶片設計業界人士轉述，西門子EDA銷售窗口回應，總部正在跟美國政府交涉，目前僅能等待後續回應、發展，已購買的EDA軟體可以繼續使用，不過無法獲得升級。

振芯薈首席分析師張彬磊認為，目前全球EDA廠商尚在觀望政策風向；推估美國不會一刀切，畢竟先前已經對於先進製程用到的EDA工具加以限制，未來會對高階AI晶片用到的EDA工具限制；對於成熟製程用到的EDA工具則會放開。

張彬磊表示，中國擁有上百家EDA公司，上市的EDA企業有華大九天、概倫電子、廣立微等，美國若真的進一步地推出EDA斷供措施，將會倒逼國產EDA發展；目前中國市場仍由國外EDA廠商為主導。

市場調研機構Counterpoint研究副總監Ethan Qi認為，EDA軟體技術門檻不若曝光機那麼地高，實際上EDA軟體廠商高度依賴晶片設計公司，對於國外EDA廠商來說，客戶一旦丟了，那就再也回不來了，這是他們需要全盤考慮的。

西門子 川普 商務部

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