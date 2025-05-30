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川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

編譯林文彬／綜合外電
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德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

隨著川普再度入主白宮，德國存放在美國紐約的黃金準備是否安全，逐漸再次成為大眾討論議題。

德國央行黃金庫存達到3,352公噸，規模是全球第二大，其中三分之一存放在美國紐約聯準銀行，理由可追溯至冷戰和第二次世界大戰後創造的貨幣體系。這些黃金過去偶爾會引發關注，德國右翼另類選擇黨（AfD）曾呼籲把這些黃金運回德國。

隨著美國總統川普就貿易與安全與長期盟友槓上並攻擊美國聯準會（Fed），這項議題最近數周再度浮上檯面，較主流聲音紛紛加入討論。德國納稅人協會本周就致函央行與財政部，呼籲把存放在美國的黃金運回美國。

德國納稅人協會副主席耶格爾（Michael Jaeger）說：「川普想控制Fed，這意味德國存放在美國的黃金準備也會落入他手中。這是我們的錢，應該要運回來。」

隸屬德國執政黨基督教民主聯盟的歐洲議會議員費伯（Markus Ferber）也表示，美國不再是可靠合作夥伴。費伯說：「川普反覆無常，針對如何處置外國黃金準備，不能排除他將來提出異想天開想法的可能性。德國央行黃金準備政策必須反映地緣政治新現實。」

暗示德國可能考慮把黃金搬離紐約將挑動政治敏感神經，因為外界可能解讀此舉為對Fed及Fed獨立性缺乏信心。歐洲央行（ECB）上周強調，相信Fed是可靠合作夥伴。

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