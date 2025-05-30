5月人民幣對美元即期匯率升值0.93%。（路透）

5月人民幣對美元匯率 強勢升值，5月最後一個交易日（5月30日），人民幣對美元即期匯率下午收盤報7.1953，較上一交易日下跌37個基點。整個5月人民幣對美元即期匯率走強，5月人民幣對美元即期匯率累計升值0.93%。

澎湃新聞報導，人民幣中間價方面，人民幣對美元中間價從4月底的7.2014升值到5月30日的7.1848，累計升值0.23%。

今年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值超過1.4%；人民幣對美元中間價累計升值0.05%。

中金公司在研究報告中指出，5月以來，關稅 政策緩和加上美元資產曝險縮減，推動亞洲貨幣 走強。人民幣呈現出一定的韌性，美元貶值預期下，淨結匯率有望從底部修復、進而對人民幣形成支撐。往前看，如果未來中美關稅政策進一步緩和，預計人民幣升值預期或得到鞏固，疊加美元可能較長期承壓，淨結匯率有望延續回升，對人民幣匯率形成支撐。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期人民幣匯率走強，主要有兩個因素牽動：一是美元貶值推動人民幣對美元被動升值。可以看到，受美國眾議院通過川普財政法案等影響，市場對未來美國政府財政赤字和債務增加的悲觀預期加劇，導致近期美元指數再度大幅走低，正在推動包括人民幣在內的非美元貨幣普遍升值。

二是近期國內加緊實施更加積極有力的宏觀政策，其中5月7日人行等部門推出包括降息降準在內的一攬子金融政策措施，財政支出節奏也在顯著加快。這些都增強了國內宏觀經濟抵禦外部波動的韌性，對人民幣匯率形成內在支撐。

王青認為，人民幣貶值壓力最大的階段可能已經過去，未來人民幣更可能出現一個與美元走勢相反的雙向波動過程，但波幅會相對較小。相對於其他主要貨幣來說，人民幣走勢將更為穩定。