賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

美國房市歷經過去數年的競標戰和房價 節節攀升後，權力平衡可能終於開始改變。最新報告顯示，目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。

不動產公司Redfin 29日公布的分析顯示，截至4月美國房屋賣家幾乎比買家多50萬人，寫下2013年Redfin開始彙編這項數據以來最大落差。Redfin指出，目前美國待售屋數量是2020年3月以來最多。如果剔除疫情 爆發導致美國房市陷入停滯的2020年4月，目前買家人數也是2013年Redfin開始追蹤以來最少。

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）上周公布的數據，4月成屋銷售價格中位數比去年同期上漲1.8%至41.4萬美元，連續第22個月上漲，並創下史上最高4月紀錄。另一方面，美國標準30年期固定房貸平均利率 目前在略低於7%的水準徘徊，債市陷入動盪可能導致利率進一步走揚。美國銀行（BofA）28日公布的調查結果顯示，75%潛在房屋買家正等待房價和利率下跌。

拉斯維加斯不動產經紀人波爾（Karen Pohl）向CNN表示，最近數月察覺市況轉而對房屋買家有利。波爾說：「從過去春季銷售季情況來看，我察覺許多房屋今年留在市場上的時間較長。我認為許多房屋賣家訂價仍充滿野心，現在訂價或許該回歸現實，才能在市場上競爭。」

Redfin經濟研究主管趙辰（音譯）表示，Redfin預估今年底前房價將下跌1%。趙辰說：「賣家和買家比率通常被視為能預測房價走勢，時間落差約三至六個月。」