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車廠大打折扣戰 英國電動車兩年內殘值腰斬

編譯陳律安／綜合外電
受到車廠降價促銷新車影響，英國中古電動車價格銳減。路透
受到車廠降價促銷新車影響，英國中古電動車價格銳減。路透

受到車廠對新車大舉降價促銷的影響，連帶使英國中古電動車的殘值，在車主持有兩年後銳減一半以上。

根據Cox Automotive的數據，目前電動車在持有24個月後，殘值僅剩49%，遠低於2022年還保有83%的殘值。以此推算，若一輛電動車新車價為4萬英鎊，在兩年後殘值僅剩1萬9,600英鎊。相較下，燃油車在持有兩年後殘值仍有70%。

Cox Automotive表示，這些接近全新的電動車之所以快速跌價，原因是眾家車廠為達成淨零碳排目標，掀起了折扣戰。

根據英國政府推動的零碳排車輛銷售要求，今年車廠售出的新車中，28%應為電動車，這一比率在2030年前應逐步提升到80%。

電動車中古價下跌，也與車廠推出更多平價車款有關。根據Autotrader數據，在2022年4月至2025年4月，二手電動車的均價從3萬9,849英鎊降至2萬4,908英鎊。

歐洲Cox Automotive市場觀察總監諾薩德說，中古車價在2022年達到頂峰，原因是新冠疫情限縮全球新車供應。但他也說，「這些近乎全新的電動車在二手車市的當前表現，仍遠低於我們對同等車齡的預期車價」。

諾薩德指出，新車大幅折價，意味著消費者可以用中古車的價格入手新車，降低消費者買中古車的誘因，重創中古車市。

電動車 疫情 二手車

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