我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不甘500億商機送人 黃仁勳：為中國開發有趣產品

WSJ：川普對大學開戰導火線 是保守派倡議人士挨揍

川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普4月2日宣布對等關稅。路透
美國總統川普4月2日宣布對等關稅。路透

美國總統川普的全面性關稅遭法院喊停，市場一片歡欣鼓舞。但專家警告，這個裁定也許短多長空，川普當局仍能上訴，並可能縮小關稅範圍回應，政策不確定依舊存在，可能不利長期發展。

美國貿易法院28日裁定川普關稅違法，勒令停止，29日美股期指與亞股齊揚，日經指數和南韓Kospi指數均收漲1.9%。美元是關稅戰中受創最重的資產之一，稍早也勁揚0.6%，今年來貶幅為4%。

然而，盛寶（Saxo）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說，法院裁定是市場情緒的「微小利多」，削弱了最空頭的成長展望，但川普仍能上訴，或縮小關稅徵收範圍與領域，政策不確定性猶存，企業仍不清楚前景、政策路徑也不穩定。

路博邁資產組合經理人岡村慧（Kei Okamura）也說， 貿易不確定性會毒害投資和經濟成長，促使執行長和決策者延後重大決定。企業決策需花數年、甚至十年時間，反覆不定的狀況無助業者；而對央行來說，這個發展會強化觀望態度。

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭表示，擔心業者會延後聘僱與加薪、且推延資本開支，這不利企業盈餘，並可能衝擊消費。

川普關稅政策說變就變，導致市場劇烈震盪，如今多數股市已收復失土，4月2日對等關稅宣布迄今，史坦普500指數攀升3.8%，歐股也上揚2.2%，陸股則大致持平。

安本投資的東南亞多元資產投資組合方案主管Ray Sharma-Ong說，波動性和政策逆轉，是當前交易市場的特徵，投資人據此回應，使交易策略更為短線。

關稅 川普 東南亞

上一則

不甘500億美元商機送人 黃仁勳：為中國開發「有趣」產品

下一則

Z世代愛用GenAI理財顧問 專家提醒注意這些陷阱

延伸閱讀

法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼

法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼
WSJ：川普對大學開戰導火線 是2019年保守派倡議人士挨揍

WSJ：川普對大學開戰導火線 是2019年保守派倡議人士挨揍
美股隨3論述轉強？專家：關稅歹戲仍將拖棚 押TACO交易有風險

美股隨3論述轉強？專家：關稅歹戲仍將拖棚 押TACO交易有風險
收卡達贈機惹議 川普：這飛機實在太大了「不是我的個人福利」

收卡達贈機惹議 川普：這飛機實在太大了「不是我的個人福利」

熱門新聞

川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10
美超微財務長韋根德（David Weigand）出清自家43%持股。（路透）

美超微財務長拋售近半持股 透露哪些訊號？

2025-05-24 10:46

超人氣

更多 >
導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人