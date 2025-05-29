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李在明效應發威？韓股強漲逼近牛市 今年表現遠勝台股

編譯林文彬／綜合外電
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南韓股市最近表現強勁，大盤指數即將步入多頭市場。歐新社
南韓股市最近表現強勁，大盤指數即將步入多頭市場。歐新社

南韓股市29日攀上九個多月以來最高水準，即將步入多頭市場，反映央行降息及新總統可望推動改革提振市場信心。

韓股基準Kospi指數29日收漲1.9%，報2,720.64點，是去年8月以來首度收盤漲破2,700點關卡，只要再漲1%左右就會步入多頭市場，即從波段低點回升20%。如果從今年初算起，Kospi指數已漲逾13%，台股加權指數則跌逾7%。

市場預期南韓央行將寬鬆貨幣，投資人對南韓6月3日總統大選的看法也日益樂觀，是韓股本月表現強勁的原因。另一方面，輝達（Nvidia）人工智慧（AI）展望亮眼，以及美國貿易法院裁定總統川普全球關稅大多違法等海外利多，也拉抬投資人信心。

南韓央行29日降息1碼，總裁李昌鏞暗示未來將繼續降息，為韓股漲勢增添柴火。支持率領先的南韓總統候選人李在明，揭露個人投資組合包含追蹤Kospi與Kosdaq指數的指數股票型基金（ETF）產品，則激勵南韓券商類股29日勁揚，一個追蹤南韓證券公司的指數單日大漲11%。

李在明也再次承諾消除「韓國折價」，即韓股價位被低估的現象。李在明目標是透過改善企業治理與改革產業結構，將Kospi指數拉抬至5,000點水準。

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