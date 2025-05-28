等待Nvidia財報 美股收低 道指跌逾240點

投資人在等待輝達(Nvidia)財報的同時，也仔細分析最新的財報和聯準會會議紀錄，美股應聲下跌。美聯社

投資人在等待輝達 (Nvidia)財報的同時，也仔細分析最新的財報和聯準會 會議紀錄，美股應聲下跌。

史坦普500指數下跌32.99點或0.56%收5888.55點；那斯達克指數下跌98.23點或0.51%收1萬9100.94點。道瓊工業指數下跌244.95點或0.58%收4萬2098.7點。

即使由於宏觀經濟的不確定性，身分管理軟體公司Okta上季業績優於預期，但該公司仍維持了穩定的業績預期，但股價暴跌16.16%。另一方面，Abercrombie & Fitch和Dick's Sporting Goods在公布財報後分別上漲14.69%和1.66%。

輝達將於盤後公布財報。投資人將密切關注中國的限制措施對這家人工智慧晶片製造商的影響，並認為該公司的圖形處理器需求不會放緩。財報發布前，該公司股價小幅收低0.51%。

美國商銀資深投資策略師海因林表示：「消費者支出和商業投資是經濟避免衰退和保持企業獲利正成長的主要驅動力。輝達的表現是衡量企業是否加速投資的關鍵指標。」

聯準會下午公布了5月會議紀錄。會議紀錄顯示，與會者認為在經濟不確定時期採取謹慎的貨幣政策方針是合適的，如果通膨上升，它可能面臨「艱難的權衡」。

交易員也關注債券殖利率 的上升。值得注意的是，30年期美國公債殖利率在盤中交易短暫觸及5%水平。

投資人剛結束強勁的交易。道指27日上漲逾700點，漲幅約1.8%，史指上漲2%，均結束連續4天的下跌。那指上漲約2.5%。

美國總統川普25日表示，將把對歐盟徵收50%關稅的計畫延後至7月9日。他23日曾表示「不尋求達成協議」。這強化了投資人對股市能夠擺脫關稅亂局的希望。

美國商銀股票和量化策略師霍爾(Jill Carey Hall)在報告中指出，在上周股市暴跌期間，美國商銀的客戶並沒有逢低買入。

報告指出：「上周史指下跌2.6%，客戶淨拋售美股3億美元，為5周以來首見。拋售主要集中在個股，為6周來首次出現資金流出；ETF資金流入放緩主要因為固定收益和其他ETF，而股票ETF則出現5周以來首次流出資金。」

從產業來看，客戶拋售科技股和醫療保健股，但買入能源股。

瑞銀表示，貿易協定波動可能成為今年市場的主題，這將抑制股市的上行空間。

瑞銀在最新報告中寫道：「鑑於美國總統在貿易談判中傾向於使用強硬措辭，隨著美國與其主要貿易夥伴尤其是中國和歐）繼續談判，未來很可能出現進一步的波動。」「預計達成協議的道路不會一帆風順，加上史指目前僅較2月歷史高點低4%，今年的進一步漲幅可能相對有限。」

但該行的基本預測是「務實最終將戰勝對抗」。

在貿易緊張局勢緩和的情況下，瑞銀認為，股市反彈可能持續到2026年；6月史指將達到6400點左右，較27日收盤價高出約8%。

電子遊戲零售商GameStop宣布正式購買4710枚比特幣，價值超過5億美元，隨後股價在震盪交易中暴跌10.88%。

截至2月，GameStop已累積了47.6億美元的現金，該公司啟動加密貨幣購買計劃，與MicroStrategy的舉措類似。這次購買正值比特幣價格剛創下11.2萬美元的歷史新高。

霍尼韋爾(Honeywell)宣布，在公司分拆為三家獨立上市公司之前，該公司已任命艾利奧特投資管理公司(Elliott Investment Management)的史坦伯格(Marc Steinberg)為董事會成員。

激進投資客埃利奧特的合夥人史坦伯格將以獨立董事和審計委員會成員的身份加入董事會，該任命將於5月31日生效。

艾利奧特披露去年入股霍尼韋爾，價值超過50億美元。

在與希捷科技財務長羅馬諾(Gianluca Romano)舉行一系列會議後，美國商銀調升希捷科技的目標價。並評為「買進」。

希捷科技的股價今年來已飆漲36%。分析師莫漢(Wamsi Mohan)將目標價從125美元調升至135美元，這意味著未來還有15%的潛在上漲空間。

莫漢重申了其「買入」評級，理由是雲端儲存的需求呈現長期趨勢，同時收入和利潤率已從低谷回升。同時，莫漢認為希捷科技未來在加熱輔助磁化記錄(HAMR)將面臨巨大的機會；這是一種可增加資料儲存量的磁化記錄科技。