川普打哈佛、攔外籍生有何後果？他批重創美經濟與軟實力

克鲁曼档案照。（欧新社）

繼禁止哈佛大學招收外籍生後，川普 政府已下令美國在世界各地的大使館停止為外國學生安排簽證面試，並準備對所有外籍申請人進行社群媒體審查。知名經濟學者克魯曼 痛批，即使純粹從經濟角度來看，此舉也太瘋狂。

高等教育是美國重要出口和雇主

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼28日撰文說，教育其實是美國主要出口之一，留美國際學生通常支付全額學費，而且獲得的財務援助很少，或幾乎沒有。這些國際學生還為美國帶來「教育相關旅遊」收入，美國勞工部勞動統計局（BLS）的數據顯示，2024年這些教育相關旅遊收益將近600億美元，而美國去年的黃豆出口總額只略高於200億美元。

國際學生協助資助美國的高等教育，這很重要。大多數人或許不知，高等學府是美國一大雇主，提供為數眾多的中產階級工作。BLS數據顯示，2024年美國大學院校和職業學校聘僱總人數超過150萬人，高於全國農業受僱者（逾120萬人）。

換言之，川普政府正以「讓美國再度偉大」（MAGA）為名義，行破壞美國一大成功產業之實。

不僅如此，國際學生占美國研究生比率特別高，驅逐他們形同嚴重打擊美國的「軟實力」。這些外籍研究生不只是讀書而已，很可能參與各項研究計畫，包括政府、基金會或企業贊助的研究計畫。

這正是為什麼，從矽谷到大波士頓 地區，美國高科技創新重鎮，往往坐落於頂尖研究大學附近。

而且，滿懷雄心壯志的國際學生，往往會給美國學術、研究界引進新觀點，有助於維繫這些一流研究機構的世界領導地位。

國際學生赴美深造的收穫，並不局限於教室和實驗室裡學到的知識，他們還親身經歷生活在自由開放社會是什麼樣的體驗，然後把所學帶回母國。這不僅壯大美國的「軟實力」，教育海外學子也有助於向全球輸出美國基本價值觀。但川普政府正威脅改變這一切。

打壓菁英大學將重創美國經濟

川普為何傾力打壓哈佛和其他菁英大學？MAGA說詞是，這些大學灌輸學子令他們厭惡的覺醒主義、多元平等包容（DEI）甚至馬克斯主義。但其實真正讓MAGA不滿的，或許是這些大學讓年輕人接觸到百家爭鳴的學說，並鼓勵他們獨立思考，而不是盲目聽信右派教義宣導或順從國家領導人發號施令。

克魯曼警告，打壓哈佛和其他高等教育學府將導致災難性後果，對美國當前的經濟和長遠的經濟未來皆然。

誠如前文所言，川普政府企圖禁止招收的外籍學生，通常支付自己的學費--這筆錢在美國貿易餘額中會以信貸（credit）顯現。牽涉更廣的問題是，哈佛大學是大波士頓經濟的組成要素，而該地區經濟是美國整體經濟「王冠上的珠寶」之一，也是透過專業知識與創新產生高所得的重要來源之一。

大學在都會區經濟的重要性

克魯曼進一步解釋，都會區經濟總是「整體大於部分的總和」。企業群聚效應形成某種都會區經濟，因為企業良性互動，彼此相輔本成，而組成一種通常以某種核心能力為中心的產業生態系。

例如，舊金山灣區是全球首屈一指的數位科技中心，大紐約地區是世界頂尖的金融中心。大波士頓地區則擁有傲視全球的四大亮點：此區大學院校聘用了8.7萬人，聘僱占比遠高於全國整體數字；擁有世界級醫療設施；在人工智慧（AI）和「硬科技」（tough tech，強調資訊與實體世界互動）具有領導地位；全球頂尖的生物科技重鎮。

以上活動有何共通點？答案是，都關於對智識的好奇心、積極思考、科學紀律，以及對新觀念持開放態度。這種種特質營造自由開放氛圍，吸引頂尖人才從世界各地蜂擁而來，包括學生、研究員和創業家。

而且，區內經濟中的所有元素都相輔相成：各大學和醫療機構內習得的知識發酵，成為企業創新的一大來源，而企業一旦獲致成功將引來資金，並為各學府博得響亮名聲，例如麻省理工學院（MIT），例如哈佛大學，乃至於鄰近的數十所不錯的大學，以及數百、甚或數千家的企業。醫院和醫學研究中心也屬於同一生態系。

總之，毀了哈佛，將破壞整個大波士頓教育與創新生態系的結構，美國「軟實力」建築的一大支柱隨之倒塌。

但MAGA之流明白他們整肅這些名校，會對美國經濟繁榮和軟實力造成多大傷害嗎？他們也許毫無概念，甚至毫不在乎。從這些反科學人士的角度來看，讓美國更窮、更弱、更易生病，是使全民無知得便於統治的適當代價。