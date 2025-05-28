限韓令鬆動？騰訊子公司斥資1.77億美元 入股SM娛樂

中國科技巨頭騰訊控股的一家子公司正以約2,433億韓元收購SM娛樂近10%的股份。這是近年來中國企業罕見對南韓公司的投資。路透

據韓聯社，南韓 金融監督院電子公示系統27日顯示，南韓娛樂巨頭HYBE將於6月30日收盤後通過場外大宗交易方式，向中國騰訊音樂娛樂集團（TME）旗下香港法人出售其所持全部SM娛樂股分，交易金額約2433億韓元（約1.77億美元）。據了解，這將是近年來中國企業罕見地對南韓公司的投資。

彭博28日報導指出，騰訊將從知名南韓團體防彈少年團（BTS）所屬公司HYBE有限公司購買股分。根據監管文件，騰訊音樂將從HYBE手中收購這些股分，後者將以每股11萬韓元（約80美元）的價格出售其所持有的220萬股SM娛樂股票（占SM娛樂股分的9.38%），較該股27日收盤價折價15.3%。

韓聯社引述HYBE方面表示，此舉旨在聚焦核心業務、優化資產結構，所回收資金將用於發掘未來增長動力。HYBE曾在2023年斥資4,228億韓元，從SM創辦人李秀滿手中收購SM娛樂14.8%股分，成為SM娛樂最大股東。但HYBE此後在與Kakao圍繞SM娛樂收購戰中宣布退出，並逐步減持股分。

報導稱，若本次交易完成，HYBE將完全撤出對SM娛樂的投資，騰訊音樂娛樂集團則躍升為SM娛樂的第二大股東，僅次於Kakao。

SM娛樂是南韓大型藝人企畫和經紀公司，主要負責藝人經紀、策畫及音樂與影視製作業務，旗下代表藝人有寶兒、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f（x）、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZE、Hearts2Hearts等。

彭博報導稱騰訊此番交易，正值外界普遍猜測中國將解除對韓流在中國演出長達近10年的非官方禁令。這可能使SM娛樂等南韓公司有機會通過與騰訊的合作，恢復音樂發行。

對騰訊而言，這筆交易將是其多年來首次在南韓音樂產業進行重大投資。騰訊持有南韓YG娛樂公司4.3%的股分，以及南韓最大網路企業Kakao公司5.95%的股分，Kakao也是SM娛樂的最大股東。

花旗銀行分析師在一份報告中更表示，「已經看到中韓關係解凍的早期跡象」，並補充指隨著親中候選人李在明 在下周南韓總統大選前的民調 中領先，這種勢頭正在增強。

中國中國與南韓關係，在2016年由於南韓決定部署美國「薩德」（THAAD）反飛彈系統急轉直下，隨後傳出中國限制南韓影視劇和藝人進入當地市場，南韓團體中僅個別非韓籍成員可偶爾參加中國綜藝節目。對此，北京至今從未證實限韓令是否存在。

今年2月韓媒曾報導，中國實施了多年的「限韓令」可能最快於5月解除。北京當局希望改善中韓關係，以制衡美國川普政府。