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川普絕不吃虧 傳爭取到「黃金股」才允日本製鐵吃下美鋼

編譯葉亭均／綜合外電
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美國政府傳出準備從美國鋼鐵公司（U.S. Steel）獲得一項「黃金股」權利，做為當局批准日本製鐵公司收購美鋼的條件之一。美聯社
美國政府傳出準備從美國鋼鐵公司（U.S. Steel）獲得一項「黃金股」權利，做為當局批准日本製鐵公司收購美鋼的條件之一。美聯社

美國政府準備從美國鋼鐵公司（U.S. Steel）獲得一項「黃金股」權利，做為當局批准日本製鐵公司收購美鋼的條件之一。

黃金股（Golden Share）指的是一種特別股份，持有者在特定情況下，擁有比普通股股東更強的投票權，甚至可以對公司重大事項行使否決權。彭博資訊引述知情人士說法報導，「黃金股」的安排實際上將賦予美國政府擁有對公司特定決策和人事任命案的否決權。在上周五，美國總統川普宣布日本製鐵和美鋼達成「合作關係」，其中包括140億美元的對美新投資。

目前仍不清楚這項否決權的具體範圍，也不清楚政府是否已就日本製鐵提出的現有141億美元收購交易做出決定。兩位知情人士透露，提交給美國外國投資委員會（CFIUS）以及川普的交易方案，包括原先每股55美元的收購價，以及額外的140億美元投資。

共和黨參議員、川普盟友麥考米克（Dave McCormick）在周二播出的CNBC採訪中確認了部分細節，「這次的控制結構會比較特殊」，「將設立一名美國籍執行長和一個由多數美國董事組成的董事會，還將設立一項黃金股，這項權利將使美國政府對多位董事任命擁有任命權，並擁有產能等方面的等關鍵決策權」。

這項最早由日經新聞所報導的黃金股安排，預定被納入國家安全協議中，後者通常是CFIUS對收購案的附帶批准條件。一些知情人士說，目前尚不清楚黃金股是實際持股，或僅僅只是限制外資影響的減輕風險工具。

黃金股在美國並不常見，因為美國政府通常不會持有上市公司的股權。但在義大利、巴西和英國等，都會使用黃金股做為國家在民營化企業或戰略性企業對重大決策保有政府控制權的方式。

這也是日本製鐵近一年半前提出收購美剛以來，波折演變的最新發展。知情人士說，儘管相關細節仍在談判中，但川普打算本周五在匹茲堡舉辦一場活動，將此交易包裝為其關稅政策與美國勞工的「勝利」。白宮發言人拒絕詳細談論，僅表示「總統想在周五回到賓州匹茲堡，慶賀美剛和美國就業。」

白宮迄今尚未明確表態支持通過CFIUS批准這項收購。美鋼和日本製鐵周二未回應置評請求。

日本 川普 白宮

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