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從美國盟友變貿易箭靶 日本慘陷經濟和債市雙重危機

編譯季晶晶／即時報導
日本同時面臨經濟衰退和債市風暴的威脅。圖為日相石破茂。（路透）
日本同時面臨經濟衰退和債市風暴的威脅。圖為日相石破茂。（路透）

在中國成為美國關稅戰主要目標之際，身為美國盟友的日本卻意外淪為市場關注目標，因亞洲第二大經濟體正同時面臨經濟衰退和債市風暴的威脅。

首先是第一季GDP萎縮0.7%，加劇經濟恐陷入衰退的憂慮。再來是一周前69億美元的2045年到期公債標售，需求是2012年以來最弱，尾差（得標利率與最低投標利率之差）飆升，創1987年以來最難看紀錄。日相石破茂辯稱「情況比希臘好」反而加劇恐慌，讓人想起2022年前英相特拉斯任內的英國國債危機。

美國財長貝森特示警，日本債券殖利率飆升，已因川普關稅戰受衝擊的美債市場加劇震盪。而如果石破茂不謹慎處理，日本的經濟和債市還可能更糟。

首季經濟萎縮時，川普最嚴厲的關稅措施甚至尚未全面實施。儘管川普將對中國的145%的稅收降至30%，但這個稅率還是很高，而對中國的打擊意味日本的業務損失。

此外，川普對汽車徵收25%關稅，其他工業金屬也課稅。日本第2季GDP數據很難樂觀。

石破茂，或是即將來到的大選產生的下任首相，要帶領日本走出衰退並不容易，尤其日本仍有通膨問題。4月消費者物價的年增率3.6%，幾乎是央行2%目標的兩倍。

與此同時，川普渴望日本達成雙邊貿易協議，但對日本顯有許多要求，石破茂的貿易團隊本周赴華府磋商一項東京不願簽署的協議。川普上周五還宣布新日鐵和美國鋼鐵公司之間「有計畫的合作關係」，具體內容尚不明朗。新日鐵在這種合作關係之下，恐怕連總部設在哪裡都無法控制。

根據金融時報報導，日本億萬富豪、軟銀集團執行長孫正義想創建一支美日聯手的主權財富基金，不過，他主要想投資川普領導下的美國，而非石破茂領導的日本。巴隆周刊引述馬來西亞主權基金失敗案例指此舉恐無益於日本。

日本央行現在不敢降息，而在一堆國際炒家緊盯日本巨額債務（高達GDP的260%）的情況下，東京若強推經濟刺激計畫，債市恐劇烈反應，殖利率和融資成本可能狂飆。種種跡象顯示，日本經濟困境恐持續。

日本 川普 殖利率

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