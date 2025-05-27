裁掉20多名分析師...HSBC傳推動華爾街研究部門重組

滙豐（HSBC）最近幾天傳出裁減了20多名分析師，正在推動華爾街研究部門近年來最大規模的重組。 路透

知情人士透露，歐洲最大銀行滙豐控股（HSBC ）正在推動華爾街 研究部門近年來最大規模的重組，最近幾天已裁減了20多名分析師。

彭博資訊引述消息人士報導，這次解聘的對象大多是歐洲的分析師，但也包括滙豐駐杜拜的全球固定收益研究主管梅傑（Steven Major）。消息人士說，此次裁員是滙豐全面改革的一環，這家總部位於倫敦的銀行正在整合外匯和固定收益等資產類別的宏觀策略。

滙豐發言人透過電子郵件聲明表示：「我們的全球研究、股票銷售和交易業務是企業和機構銀行業務的核心。」

滙豐執行長艾橋智（Georges Elhedery）持續為滙豐瘦身，以提高效率。自去年9月上任以來，他已將商業銀行和投資銀行部門合併，同時讓英國和香港 的業務獨立運營。他也關閉了滙豐在美國、英國和歐洲大陸的大部分併購和股票承銷業務。

從過去歷史來看，滙豐擁有華爾街最全面的研究機構。在最近這波裁員之前，該銀行擁有330多名分析師和助理，每年撰寫超過12,000份報告，研究了全球約2,000家公司的股票。