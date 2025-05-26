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黃仁勳赴瑞典獲頒榮譽博士學位 讚川普政策有遠見

中央社瑞典諾爾雪平26日綜合外電報導
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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。中央社
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。中央社

美國AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳近日在瑞典獲頒林雪平大學榮譽博士學位前，稱讚美國總統川普推動國內技術發展所做的努力，並稱他的再工業化政策「有遠見」。

路透報導，輝達（NVIDIA）已宣布與一群瑞典企業合作，在瑞典發展人工智慧（AI）基礎設施，將提供電信設備製造商愛立信（Ericsson）及製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）等瑞典企業最新一代AI資料中心平台。

在川普（Donald Trump）政府撤銷前總統拜登（Joe Biden）時期制定的AI晶片出口限制規定後，最近幾週，輝達也在沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國宣布建立好幾個類似的合作夥伴關係。

黃仁勳近日在瑞典諾爾雪平（Norrkoping）獲頒林雪平大學（Linkoping University，LiU）榮譽博士學位前表示：「美國科技公司4年前曾在中國取得很大的成功，如今我們已失去大約50%的市場份額，競爭對手也隨之壯大。」

他提及：「總統（川普）希望美國科技與輝達一起勝出，並希望美國企業能在世界各地銷售晶片，創造收入和稅收，在美國進行投資和建設。」

黃仁勳指出，許多與再工業化相關的川普政府政策「非常有遠見」。他指稱：「在美國製造，確保我們的供應鏈，在我們的製造供應鏈中擁有真正的韌性、備援和多樣性－這一切都非常出色。」

瑞典 輝達 川普

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