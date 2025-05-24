美超微財務長拋售近半持股 透露哪些訊號？

美超微財務長韋根德（David Weigand）出清自家43%持股。（路透）

美超微 （SMCI）目前正歷經內部高層人士大賣股票的情況，財務長韋根德（David Weigand）是最近一位拋售大量持股的高階主管。內部人士大舉賣股，使各界猜測，公司高層認為自家股價被高估了。

科技網站Wccftech報導，美超微財務長韋根德（David Weigand）已出脫6.7萬股自家股票，相當於他手中所持自家股票的43%，而脫手價格為平均每股44.02美元。在最新售股後，韋根德手上有88,599股美超微股票。

內部拋售增加，通常被市場視為一項指標，意味著管理階層認為，公司股價可能被高估了。

與此同時，美超微日前已與沙烏地阿拉伯 資料中心龍頭業者DataVolt締訂一項「多年夥伴關係協議」。雖然協議細節尚未公布，但該協議價值200億美元，且在幾年內就能看到美超微向DataVolt供應高密度繪圖處理器（GPU）平台，以及機架規模的液冷系統。

根據高盛 評估，在合約為期五年、利潤5%的假設下，與DataVolt的交易或將能確保美超微每年50億美元營收，及2億美元左右的稅前息前利潤（EBIT）。

此外，美超微也公布了新一代液冷技術DLC-2，能為資料中心節省40%水資源及能源消耗。這項技術號稱能為資料中心的整體擁有成本（TCO）降低多達20%。