我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：預算赤字增加對一般美國家庭有何影響？

快看世界／今日你應知道5件事

中國賣不動了？蘋果調高以舊換新抵扣額 最高減5700元

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果宣布上調以舊換新抵扣金額：iPhone 12後續機型最高抵2.4萬。路透
蘋果宣布上調以舊換新抵扣金額：iPhone 12後續機型最高抵2.4萬。路透

為了在中國618大促銷期間刺激銷售，蘋果23日宣布即日起至 6 月 18 日，使用 iPhone 12 或後續機型換購新 iPhone，預計可享人民幣 1,000 元到人民幣5,700 元（約139美元到791美元）的折抵優惠。

快科技報導，此次蘋果給出報價單顯示，以舊換新機型覆蓋iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15以及iPhone SE第三代在內的24款設備，幾乎覆蓋目前市場蘋果手機現有機型。

根據預估折抵金額，iPhone 12 最高折抵人民幣 1,325 元，iPhone 15 Pro Max 最高折抵 人民幣5,700 元。

消費者只需在選擇新產品時添加折抵設備即可，收到並核實設備後，蘋果會通過消費者的付款方式返還折抵款項。

金融界報導，值得注意的是，這是自5月10日以來蘋果在大陸第2次降價促銷，兩次間隔時間僅僅10多天。

今年 618 前夕，蘋果向通路商下發調價通知，蘋果 iPhone 16 Pro Max 所有版本降價 160 美元；iPhone 16 Pro 128GB 版降價 176 美元，其他版本同樣降價 160 美元。

值得注意的是，在蘋果手機瘋狂促銷的背後，是蘋果在大陸高階手機市場遭遇挫折，市占不斷萎縮。

研究機構IDC數據顯示，2025年第1季，大陸智慧手機市場出貨量年增3.3%，達7,160萬支。市場排名中，小米、華為、OPPO 和 vivo 佔據前四位，而蘋果以980萬支的出貨量位列第五，年減9%，成為龍頭品牌中唯一出現負增長的廠商。

另外，Canalys數據顯示，2024年蘋果在大陸出貨量為4,290萬支，年減17%，在排名前五名的手機廠商中銷量下滑最為明顯，在大陸銷量已經被華為反超。

糟糕的銷售也迅速反應在蘋果的財報中，根據蘋果 2025 財年第2財季（截至今年 3 月底）數據，iPhone 依舊是本季度營收第一來源，該產品線收入 468.4 億美元，年增 2%，占總營收 49%。美洲、歐洲和大中華是蘋果本季度最主要的三大收入來源，其中僅有大中華收入出現下滑。

iPhone iPhone 16 華為

上一則

知名成人內容平台年賺近5億 打算80億出售

下一則

Nvidia如何保住AI晶片業王冠 黃仁勳在台期間給答案

延伸閱讀

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用
美股早盤／川普要脅對蘋果與歐盟加徵關稅 道瓊跌近500點

美股早盤／川普要脅對蘋果與歐盟加徵關稅 道瓊跌近500點
蘋果遭川普點名 恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

蘋果遭川普點名 恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%
加密幣平台Kraken將推Nvidia、蘋果等代幣化股票 能全天候交易

加密幣平台Kraken將推Nvidia、蘋果等代幣化股票 能全天候交易

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

2025-05-17 09:02
國際信用評等機構穆迪。路透

預期美債負擔持續增加 穆迪下調美國頂級債信評等

2025-05-16 18:35

超人氣

更多 >
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他
ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外
住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封
只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸