中國賣不動了？蘋果調高以舊換新抵扣額 最高減5700元

蘋果宣布上調以舊換新抵扣金額：iPhone 12後續機型最高抵2.4萬。路透

為了在中國618大促銷期間刺激銷售，蘋果23日宣布即日起至 6 月 18 日，使用 iPhone 12 或後續機型換購新 iPhone，預計可享人民幣 1,000 元到人民幣5,700 元（約139美元到791美元）的折抵優惠。

快科技報導，此次蘋果給出報價單顯示，以舊換新機型覆蓋iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15以及iPhone SE第三代在內的24款設備，幾乎覆蓋目前市場蘋果手機現有機型。

根據預估折抵金額，iPhone 12 最高折抵人民幣 1,325 元，iPhone 15 Pro Max 最高折抵 人民幣5,700 元。

消費者只需在選擇新產品時添加折抵設備即可，收到並核實設備後，蘋果會通過消費者的付款方式返還折抵款項。

金融界報導，值得注意的是，這是自5月10日以來蘋果在大陸第2次降價促銷，兩次間隔時間僅僅10多天。

今年 618 前夕，蘋果向通路商下發調價通知，蘋果 iPhone 16 Pro Max 所有版本降價 160 美元；iPhone 16 Pro 128GB 版降價 176 美元，其他版本同樣降價 160 美元。

值得注意的是，在蘋果手機瘋狂促銷的背後，是蘋果在大陸高階手機市場遭遇挫折，市占不斷萎縮。

研究機構IDC數據顯示，2025年第1季，大陸智慧手機市場出貨量年增3.3%，達7,160萬支。市場排名中，小米、華為 、OPPO 和 vivo 佔據前四位，而蘋果以980萬支的出貨量位列第五，年減9%，成為龍頭品牌中唯一出現負增長的廠商。

另外，Canalys數據顯示，2024年蘋果在大陸出貨量為4,290萬支，年減17%，在排名前五名的手機廠商中銷量下滑最為明顯，在大陸銷量已經被華為反超。

糟糕的銷售也迅速反應在蘋果的財報中，根據蘋果 2025 財年第2財季（截至今年 3 月底）數據，iPhone 依舊是本季度營收第一來源，該產品線收入 468.4 億美元，年增 2%，占總營收 49%。美洲、歐洲和大中華是蘋果本季度最主要的三大收入來源，其中僅有大中華收入出現下滑。