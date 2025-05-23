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知名成人內容平台年賺近5億 打算80億出售

編譯林文彬／綜合外電
成人內容社群媒體OnlyFans據傳可能以80億美元左右價碼出售。路透
成人內容社群媒體OnlyFans據傳可能以80億美元左右價碼出售。路透

成人內容社群媒體OnlyFans老闆拉德文斯基（Leonid Radvinsky）據傳正探索出售該網路平台可能性，價碼將達到80億美元左右。

彭博資訊引述消息人士說法報導，總部設在倫敦的OnlyFans正在評估一些收購要約，目前協商仍處於初期階段，尚未做出最終決定。另據知情人士向路透透露的消息，Onlyfans正洽談把該公司賣給一個投資人集團，該集團由總部設在美國洛杉磯的投資公司Forest Road主導。

Onlyfans據傳也正與其他潛在買家協商，未來一至二周可能達成協議，首次公開發行股票（IPO）也是正在評估的可能性之一；OnlyFans和Forest Road拒絕置評。

新冠疫情期間人氣激增的OnlyFans，最為人所知的是允許情色作品創作人向內容訂戶收費，OnlyFans會分走創作人20%獲利。OnlyFans控股公司Fenix國際去年9月在報告中透露，2023年11月30日止一年OnlyFans獲利約4.855億美元，比前一年成長20%。拉德文斯基過去三個報告年度總計領到逾10億美元股利，拉德文斯基是Fenix國際唯一股東。

疫情 社群媒體 洛杉磯

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