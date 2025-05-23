美股早盤／川普要脅對蘋果與歐盟加徵關稅 道瓊跌近500點

川普威脅對蘋果與歐盟加徵關稅，拖累美股道瓊23日早盤挫跌。路透

美國總統川普 宣布對蘋果公司與歐盟 加徵關稅 ，拖累美股三大指數23日早盤全面挫跌。

道瓊工業指數早盤跌474點或1.1%，隨後跌幅收斂至0.9%、史坦普500指數跌0.9%、那斯達克指數跌1.2%、費城半導體指數跌近2%、台積電ADR跌2.1%。

美國總統川普23日在自家的社群平台Truth Social上發文表示，在美國銷售的iPhone必須在美國製造，否則蘋果就得支付「至少25%」的關稅，蘋果股價早盤應聲下跌2.3%。

另外，川普也抨擊歐盟築起各種貿易壁壘，且相關的貿易談判「毫無進展」，因此他「建議自2025年6月1日起，對歐盟課徵50%的全面關稅」。

川普此舉正值關稅緊張局勢稍歇之際。川普在4月已對大多數國家加徵關稅，引發股市震盪，史坦普500指數一度逼近熊市。之後他宣布暫緩實施最嚴格的關稅措施90天，並與英國與中國達成初步協議，使股市得以回穩，史坦普500指數上周重回年初水準。

投資人原本押注，在這三個月的緩衝期間內，美方會與更多國家達成協議。但川普的最新舉措，恐怕證明這些期望落空。

Baird公司投資策略師梅費爾德表示，在貿易緊張情勢緩解的支撐下，過去六周美股出現近75年來數一數二強勁的漲勢，「但隨著貿易戰言論再度升溫，恐對市場構成威脅。我不認為會再測試低點，除非局勢再度大幅升高，但從市場角度來看，這無疑是項壞消息」。