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華爾街大銀行傳評估聯手發行穩定幣 加密幣有望進一步進入主流

編譯簡國帆／即時報導
摩根大通（小摩）、美國銀行（Bofa）等華爾街大銀行正在研究是否要聯合發行穩定幣。（路透）
摩根大通（小摩）、美國銀行（Bofa）等華爾街大銀行正在研究是否要聯合發行穩定幣。（路透）

摩根大通（小摩）、美國銀行（Bofa）等華爾街大銀行正在研究是否要聯合發行穩定幣，以抵禦來自加密貨幣產業的日益激烈競爭，成為主流金融和加密貨幣金融彼此界線更加模糊的最新跡象。

媒體報導，小摩、美銀、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）及其他大型商業銀行所合資持有的公司，例如端對端支付系統Zelle的營運商Early Warning服務公司、以及即時支付網路Clearing House，都已在討論這個概念。

不過，這些討論還在早期的概念階段， 也可能調整，所有最終決定都將取決於美國國會的穩定幣立法與其他銀素，例如評估是否有足夠需求。小摩、美銀及花旗都未回覆彭博資訊記者的治平請求。

穩定幣的匯率緊釘美元等法幣，擁有現金或美國公債等約當現金資產作為擔保，在加密貨幣市場中常被當成數位美元，在川普承諾放寬加密貨幣監管之際，銀行業者已在迎接穩定幣可能更獲廣泛採用的可能性，也認為穩定幣能提供加速更多常規交易的機會，例如在傳統支付系統常費時好幾天的跨境支付，但一些業者仍對穩定幣的安全性以及法規影響抱持懷疑態度。

到目前為止，銀行業者都聚焦於發展未公開且須取得允許的區塊鏈技術，在機構之間的互用性有限。小摩的焦點都放在讓每天處理超過20億美元交易的自家Kinexys區塊鏈平台規模更加壯大，也以小摩幣（JPM Coin）為原生的代幣化存款。

貨幣 匯率 華爾街

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