我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

華府槍案2死者是情侶 兇手裝目擊者旁觀10分鐘

長債賣壓趨緩 美股早盤漲跌互見 輝達、台積ADR翻紅

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普減稅法案眾院闖關成功，美股早盤小跌。 美聯社
川普減稅法案眾院闖關成功，美股早盤小跌。 美聯社

撼動全球市場的美債賣壓趨緩，美股出現回穩跡象，22日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤漲0.09%；史坦普500和那斯達克指數分別漲0.24%和0.78%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲0.9%，輝達漲1.6%。

先前領跌的美國長債價格，22日收復先前多數失土，美元也暫停三天跌勢。

美國總統川普主導的減稅法案22日在眾議院闖關成功，引發投資人對美國財政赤字惡化的擔憂，美國30年期公債殖利率早先觸及近一年半來高點。債券殖利率和價格呈反向走勢。

但聯準會（Fed）理事沃勒表示，如果川普當局對美國貿易夥伴的關稅最終落在10%左右，Fed能在下半年降息。

美國眾議院22日一早表決通過這項包含減稅和追加軍事支出的法案，接下來將送交參議院。不過，在債券價格已因川普關稅導致的通膨加劇擔憂而受壓之際，這項法案可能又將增加美國政府數兆美元的債務並擴大赤字，國會預算辦公室（CBO）估計成本為近4兆美元。

美國30年期公債殖利率22日一度攀升至5.14%，為2023年10月來高點。10年期公債殖利率也接近4.6%。長期殖利率上漲，可能讓已感受到川普全面性關稅威力的美國經濟進一步受壓。

殖利率 川普 關稅

上一則

眾院通過大而美法案 美太陽能股急殺 Sunrun瀉逾40%

延伸閱讀

聞川普金穹計畫 俄中反應大不同

聞川普金穹計畫 俄中反應大不同
川普「又大又美」預算案眾院過關 重點一次看

川普「又大又美」預算案眾院過關 重點一次看
WSJ：川普海湖莊園、貝明斯特俱樂部營收均超越以往

WSJ：川普海湖莊園、貝明斯特俱樂部營收均超越以往
徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡