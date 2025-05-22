我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

OPEC+擬7月三度增產 國際油價應聲挫跌

編譯陳律安／綜合外電
OPEC+可能將在7月再度大幅增產。 路透
OPEC+可能將在7月再度大幅增產。 路透

彭博資訊22日報導，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的代表說，成員國可能在6月1日的會議上，決議於7月時大幅增產，將會是連續第三度調高產量。

OPEC+的代表說，成員國考慮在7月每日增產41.1萬桶原油，增產量是原定計畫的三倍，但尚未拍板定案，最終決議將在6月1日的會議上出爐。消息拖累布蘭特原油期貨22日盤中挫跌1.1%至64.17美元。

OPEC+在5、6月已分別宣布增產41.1萬桶，與近年來捍衛油價的作為背道而馳。盡管OPEC+說，增產是為了滿足市場需求，但官員私下透露另有其他原因，包括懲罰超額生產的成員國、奪回市占、以及安撫美國總統川普。

在上次的會議，主導OPEC+沙國已警告哈薩克、伊拉克等國，除非他們能遵守生產配額，否則將決議進一步增產。盡管超額生產國已承諾控制產量，但哈薩克實際上並未積極控制在國內運作的國際石油公司，出口量也持續接近紀錄水準。

摩根士丹利全球原油策略師拉特說：「我們認為OPEC將在7月再度每日增產41萬桶，與5、6月的增量相當」，「超額增產國依然我行我素，而且迄今增產的原油已被市場吸收」。

石油 哈薩克 油價

上一則

美日貿易談判結果 將為台幣、日圓及韓元走勢提供信號

下一則

川普「大而美」法案加劇外資驟停危機？克魯曼剖析後果

延伸閱讀

中東緊張升溫油價震盪 金價漲逾2.5%一度飆破3350美元

中東緊張升溫油價震盪 金價漲逾2.5%一度飆破3350美元
OPEC+同意大幅增產 油價一度跌破60美元

OPEC+同意大幅增產 油價一度跌破60美元
OPEC+無視油價跌還拍板增產？紐時揭沙烏地盤算：助攻川普示好

OPEC+無視油價跌還拍板增產？紐時揭沙烏地盤算：助攻川普示好
OPEC+下月增產 懲罰超額生產會員國跌破60美元 四年來最低

OPEC+下月增產 懲罰超額生產會員國跌破60美元 四年來最低

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷

檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色