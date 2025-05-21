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聯手對中國小額包裹課關稅？G7展開討論 歐盟擬徵收2歐元

編譯葉亭均／綜合外電
歐盟傳出計畫針對進入該地區的數十億小額包裹徵收2歐元（約2.26美元）固定費用。美聯社
歐盟傳出計畫針對進入該地區的數十億小額包裹徵收2歐元（約2.26美元）固定費用。美聯社

加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，七大工業國（G7）已開始討論針對中國供應過剩、低價值商品的關稅措施。另一方面，歐盟也傳出計畫針對進入該地區的數十億小額包裹徵收2歐元（約2.26美元）固定費用，可能對Temu、Shein等低價零售電商業者造成新打擊。

在周二於加拿大亞伯達省班夫舉行的G7財長會議開幕記者會上，沈潘表示，討論的議題將包括討論各國如何協調行動，並應付有關產能過剩與非市場經濟行為的問題，暗示將進一步採取措施限制來自中國過剩供應的產品。

一些主要國家已經指控Temu和Shein這類中國網購平台的低價產品大量湧向他們的市場。美國總統川普先前已針對這些商品採取行動，取消了原本針對中國的「最低限額」免稅措施。原先這些豁免措施可讓這些平台將小包裹的廉價商品免關稅地運送至美國。

英國金融時報另報導，歐盟也正考慮對進入歐洲的小包裹徵收統一費用。法國已經在推動對這類包裹加收費用，而英國也在考慮類似措施。

歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）向歐洲議會表示，他在周二已提議對這類包裹徵收手續費，以抵銷每年直接進口到民眾家中的46億件商品的相關成本。媒體看到的提案草案顯示，運送給消費者的商品將收取2歐元的費用，但對發貨到倉庫的商品則徵收0.50歐元的稅。

根據彭博報導，G7也可能聽取關於合作調整對俄羅斯石油價格上限的提案。

出席記者會並參加會議的烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）表示：「這是一個修改現有價格上限的好機會。」他說，烏克蘭認為，修改對俄石油價格上限，有助於「讓俄羅斯經濟承受苦痛」。

盡管歐洲國家一直推動對俄石油價格上限，從2022年12月設定的每桶60美元往下調，但美國總統川普周一與俄羅斯總統普丁通話後，美國的立場變得不明朗。川普形容這次通話的氣氛「非常好」，並表示如果戰爭結束，他將考慮與俄羅斯進行大規模貿易，這令歐洲領導人感到震驚，認為這通話對普丁而言是一場宣傳上的勝利。

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