樂觀面對關稅 家得寶不打算漲價

全球居家修繕龍頭家得寶（Home Depot）不因美國關稅而漲價。美聯社

全球居家修繕龍頭家得寶（Home Depot）上季營收優於預期，維持全年財測不變，得益於專業客戶（如統包業者）的需求展現韌性。該公司計畫不因美國關稅 而漲價。

家得寶20日表示，截至5月4日的一季（上季）淨營收為398.6億美元，優於LSEG彙整分析師所預期的393.1億美元，經調整後每股盈餘為3.56美元，則不如市場預期的3.6美元。上季同店銷售也下降0.3％。

財務長麥克菲爾（Richard McPhail）表示，2月的銷售遭全美的天氣拖累，但3、4月的需求有改善，且正向的銷售表現已持續到本季的前幾周。

約80％客戶是有房族的家得寶，對於如何應對關稅，語帶樂觀，因為會繼續與供應商密切合作，分散採購來源。麥克菲爾表示，「預計到明年的這個時候，除了美國以外，我們向任一國家採購的量都不會超過10%」，加上讓整條供應鏈 更有效率的努力，有助普遍維持現有的定價水準。

家得寶正加大投資，擴展其對專業承包商的產品與服務。這些承包商通常負責規模更大、複雜度更高的案子，同時該公司也在擴展數位業務並加強對獨家產品的投入。

業界顧問指出，家居類別特別容易受到關稅影響，因為許多產品都是從海外採購。這類產品通常也屬於非必要支出，意味需求很容易受價格影響。美國建商信心下滑至2023年以來最低，因關稅使房價制定更加困難，而焦慮的消費者則持觀望態度。投資人將緊盯家得寶的論調，作為關稅和疲軟的消費者信心如何影響房市的指標。目標百貨 、勞氏公司預定本周公布上季財報，將為美國消費者的情況提供更多線索。