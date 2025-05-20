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馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

編譯陳苓／綜合外電
億萬富豪馬斯克。路透
億萬富豪馬斯克。路透

億萬富豪馬斯克20日在卡達經濟論壇表示，會繼續擔任特斯拉執行長五年，讓投資人略感安心，股價一度飆漲3.6%，但漲幅隨後收斂至1%左右。

馬斯克透過網路連線出席卡達經濟論壇，他指責美國德拉瓦州法官兩次裁定他的高價薪酬無效，但這不會影響他留任。他說，薪酬應該匹配公司的偉大成就，有信心不管偽裝成德拉瓦州法官的激進份子有何舉動，都不會影響未來薪資。

馬斯克2008年出任特斯拉執行長，但近來該公司銷售出現十年來首見的年度下滑，今年業績更大幅減退，讓他對公司的投入程度遭到詳細審視。

馬斯克是2024年美國總統競選時的最大金主，但他在論壇上說，覺得自己做得夠多了，未來將大幅縮減政治方面的開支，可能會衝擊美國總統川普與共和黨的2026年期中選舉選情。

被問到據傳南非有意在川普到訪之前，提供變通方法，讓星鏈（Starlink）能在南非使用。馬斯克回答說，星鏈在川普當政期間於全球大獲成功，這沒有利益衝突。他同時透露，星鏈未來有可能上市，但不會急於一時。

另外，馬斯克火力全開，痛批比爾蓋茲是「大騙子」。他說蓋茲據傳與涉及戀童的富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關連，沒資格談論兒童福祉。他說，不讓蓋茲照顧自己的孩子。

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