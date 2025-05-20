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美股早盤／六連漲暫歇 花旗料G7會後美元恐續貶

編譯陳苓／綜合外電
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美股20日早盤翻黑。路透
美股20日早盤翻黑。路透

史坦普500指數先前六連漲，從低點反彈近20%，即將重返牛市，但投資人持續看好歐股，20日美股漲勢暫歇，四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下挫0.17%，史坦普500指數下挫0.3%，那斯達克指數下挫0.4%，費城半導體指數挫1%；台積電ADR走低0.9%。

輝達早盤跌1%，盡管執行長黃仁勳19日發布半客製化的人工智慧（AI）系統「NVLink Fusion」，摩根士丹利（大摩）認為是項重大發展，因為這項產品的互連技術擴大了輝達的生態系統，可整合客製的特殊應用積體電路（ASIC）與非輝達的中央處理器（CPU）。

部分策略師認為，歐股經濟前景改善，相對於美股，可望出現至少20年來的最佳表現。花旗的歐非中東股票主管Elise Badoy說，持續建議轉進歐股，以分散投資，他們對美股看法中立，估計美股前途顛簸。

美元20日持穩，今年迄今貶幅近6.5%。花旗估計，為與美國貿易談判，國際領袖將討論貨幣政策，本周的七大工業國（G7）會議後，美元可能續貶。盡管華府不大可能積極推動「弱勢美元」政策，但美國與貿易夥伴達成協議，以降低關稅，將使美元走貶。

美股 歐股 輝達

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