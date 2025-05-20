甩贅肉…路透：英特爾考慮出售網路和邊緣運算部門

英特爾據悉已考慮剝離其網路和邊緣事業群，圖為英特爾執行長陳立武19日在台北演講。(路透)

英特爾 據悉已考慮出脫其網路和邊緣事業群，有關可能出售這個曾被稱為NEX部門的討論，是新任執行長陳立武 戰略的一環，希望能砍到他認為不重要的業務，並把數萬名員工集中在英特爾向來蓬勃發展的領域：個人電腦（PC）和資料中心晶片。

路透報導，英特爾19日於台北舉行在台40周年晚宴活動。陳立武當天告訴高層，「這是我們要擴大和發展的領域」，英特爾在PC晶片的市占約68%，在資料中心晶片的市占則是55%左右。

一名消息人士透露，英特爾已評估脫手NEX的方式和時間，並與可能對交易感興趣的第三方進行了接觸。

但另外兩位消息人士說，英特爾尚未啟動NEX部門的正式交易程序，也沒有徵求競標者。這三位消息人士均不願透露姓名，因為他們沒獲得與媒體討論機密事務的授權。

其中一位消息人士說，最近幾周，英特爾與投資銀行家進行面談來選擇委由誰當顧問。但另一位消息人士說，英特爾尚未聘請銀行家。英特爾拒絕對此發表評論。

一位知情人士指出，為電信設備製造晶片的部門，不再有助於英特爾的核心戰略。另一位消息人士則說，英特爾的網路業務也可能求售，因為博通（Broadcom）等公司已牢牢掌控該市場的關鍵領域。

英特爾內部的討論尚處於初期階段，除了出售NEX業務外，該公司還可能決定進行其他安排。

今年第1季，英特爾將NEX的業績併入了資料中心和PC事業群，不再單獨列出該部門的業績。申報文件顯示，2024 年NEX的營收為58億美元。