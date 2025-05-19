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美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升

編譯陳律安／綜合外電
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美國主權債信評等遭降，引發美債殖利率上升，拖累美股道瓊早盤一度挫200點，但隨後跌幅收斂。路透
美國主權債信評等遭降，引發美債殖利率上升，拖累美股道瓊早盤一度挫200點，但隨後跌幅收斂。路透

美股三大指數19日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌100點，受累於穆迪下調美國主權債信評等，引發美債殖利率飆升。

道瓊工業指數早盤跌0.2%、史坦普500指數跌0.6%、那斯達克指數挫跌0.8%。費城半導體指數跌1.3%、台積電ADR跌1.5%。

穆迪16日盤後將美國主權債信評等，從最高級的Aaa下調一級至Aa1，跟進其他信評機構。穆迪指出，聯邦政府預算赤字擴大使資金籌措面臨挑戰，以及在高借貸成本環境下需不斷借新還舊的壓力，是調降主因。

美國信評遭降導致債券價格承壓，30年期美債殖利率19日早盤一度升破5%，10年期殖利率也突破4.5%。這些殖利率水準在上月曾引發股市大幅回落，並迫使川普政府暫緩推動最嚴格的關稅措施。

Bleakley金融集團投資長布克瓦表示：「外國對美債的需求減少，加上龐大債務需不斷再融資的根本問題仍未解決。」他指出，穆迪這次調降「具有象徵意義」，明確指出美國債務與赤字問題日益嚴重。

市場擔憂殖利率上升將拖累經濟，並削弱投資人的風險胃納，可能使科技股首當其衝。Palantir下跌逾3%；特斯拉跌3%；輝達跌0.5%。

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