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美銀：AI晶片已成「新通貨」扮地緣政治談判要角

編譯陳律安／綜合外電
美銀看好輝達等AI晶片股的展望，並稱AI晶片已成為地緣政治談判的新通貨。路透
美銀看好輝達等AI晶片股的展望，並稱AI晶片已成為地緣政治談判的新通貨。路透

美國銀行（BofA）分析師看好輝達（Nvidia）、超微（AMD）等晶片股的後市，主因中東國家積極推動大型人工智慧AI）計畫，凸顯AI運算的長期需求持續升溫；同時，AI晶片也已成為地緣政治談判中的「新通貨」。

美銀在報告中估算，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下子公司Humain與輝達（Nvidia）、超微（AMD）攜手推動的AI基礎設施計畫，年投資規模可達30億至50億美元，累計數年將上看150億至200億美元。

輝達將為Humain提供18,000顆自家最先進的Blackwell晶片；而輝達在AI加速器領域的勁敵超微，則與Humain簽署了一項規模達100億美元的合作協議，將為Humain的資料中心提供500千瓩（MW）的AI運算能力。

Humain將從輝達獲得18,000顆最先進的Blackwell晶片；同時，Humain也與輝達在AI加速器領域的勁敵超微，簽署了一項價值100億美元的合作協議，將為其資料中心導入500千瓩（MW）的AI運算能力。

美銀表示，這類「主權AI」協議，有望在規模4,500億美元–5,000億美元的全球AI基礎建設市場中，每年占據超過500億美元的商機。

分析師指出，「主權AI也可能有助於解決美國資料中心電力供應短缺的問題，並抵銷美國企業對中國大陸出口受限所帶來的逆風」。

美銀指出，輝達與超微有望成為沙國AI計畫的最大贏家，並重申對這兩檔股票的「買進」評級，同時將輝達的目標價從150美元上調至160美元，把超微的目標價從120美元上調至130美元。

報告也指出，晶片股博通、邁威爾科技（Marvell Technology），以及光通訊供應商Coherent同樣可望受惠，並一併重申這些股票的「買進」評級。

美銀表示：「儘管市場競爭日益激烈，我們認為這些廠商仍可望受惠於來自資金雄厚客戶的適度、可靠且具長期性的AI部署需求：其一，超大規模/雲端客戶（2025年相關業者的資本支出年增率可達44%，遠高於去年同期的7%）；其二，近期限制AI擴散的規則已被解除；第三，AI晶片在貿易與關稅談判中扮演的關鍵角色—GPU已成為『新通貨』。」

AI 輝達 人工智慧

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