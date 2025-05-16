預期美債負擔持續增加 穆迪下調美國頂級債信評等

國際信用評等機構穆迪。路透

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）16日將美國債信評等從原來的Aaa降一級至Aa1，不過未來展望則從「負面」調整回「穩定」；穆迪透過新聞稿指出，此次下調是考量到成長逾十年的美國債務和利息支出。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，三大信評機構中唯一給予美國AAA債信評等的穆迪16日也下調評等，讓美國失去最後完美的信用評等；國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）和標準普爾信評公司（S&P）分別在2023年和2011年調降對美國的信用評等。

穆迪發布新聞稿指出，這次的調降反映出美國成長逾十年的國家債務和利息支出比例已遠高出同等評級的國家。

新聞稿並指出，美國政府和國會未能針對解決年度赤字和不斷成長的利息成本的方法達成共識；穆迪不認為現行的財政提案有辦法減少法定支出和赤字。

新聞稿表示，穆迪預期未來十年，隨著應享權益的支出上升、政府收入相對持平，美國將面臨更大的赤字；持續、大規模的財政赤字將衝高政府的債務和利息負擔。

不過穆迪也指出，雖然美國近幾個月出現政策不確定性，但仍預期美國將維持有效的貨幣政策，由獨立的聯邦準備（Federal Reserve）所主導；調整成「穩定」的展望也是預期美國三權分立的政府，將為政策的有效性做出貢獻，同時不受短期的事件影響。

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