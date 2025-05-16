我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點

WSJ獨家：航管員現身說法紐瓦克機場空中危機化解經過

美股早盤／華爾街滿血回歸 史坦普500指數挑戰連五紅

編譯林文彬／綜合外電
美國股市史坦普500指數16日早盤連續第五個交易日走揚，可望寫下今年來數一數二佳的全周表現。路透
美國股市史坦普500指數16日早盤連續第五個交易日走揚，可望寫下今年來數一數二佳的全周表現。路透

隨著美國和中國貿易緊張情勢降溫讓美國股市重獲青睞，美股史坦普500指數16日早盤連續第五個交易日走揚，可望寫下今年來數一數二佳的全周表現。

美股史坦普500指數16日早盤小漲0.11%，報5,923.65點；該指數本周截至周四已漲4.5%。道瓊工業指數16日早盤幾乎持平，那斯達克綜合指數漲0.19%至19,148.54點。

Charter通訊公司已同意與未上市的Cox通訊合併，Charter股價16日早盤一度勁揚逾4%；輝達股價最多漲逾1%，台積電ADR約漲0.3%。

史坦普500指數已填平上月跌幅，盡管關稅對美國經濟影響仍充滿不確定性，全球貿易戰未來數月走向也讓人捉摸不定。美國銀行（BofA）以哈奈特（Michael Hartnett）為首的策略師指出，截至14日當周美股基金吸金198億美元，是五周以來首次資金流入。

最新數據顯示美國通膨溫和，也為美股帶來助益。美國4月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比上漲2.3%，漲幅是2021年2月以來最小，生產者物價指數（PPI）意外下滑0.5%。目前市場預期Fed今年將降息兩次，時間分別是9月及10月。

匯市方面，美元對主要貨幣16日盤中連續第二個交易日走貶，日圓和瑞士法郎等貨幣是受益者。目前交易員仍看空美元，摩根大通和德意志銀行策略師預期美元將繼續走貶，選擇權市場對美元的看法是五年來最悲觀。

美股 史坦普500 貨幣

上一則

痛失減重藥市占優勢 前歐洲市值王宣布撤換執行長

延伸閱讀

美股強勢反彈 華爾街失算 散戶投資人成大贏家

美股強勢反彈 華爾街失算 散戶投資人成大贏家
就像上月暴跌沒發生過 史坦普500指數重返川普貿易戰原點

就像上月暴跌沒發生過 史坦普500指數重返川普貿易戰原點
史指漲勢走疲 川普中東行繼續振奮AI晶片股

史指漲勢走疲 川普中東行繼續振奮AI晶片股
美股VIX恐慌指數 降溫速度破紀錄 對美股是多是空？

美股VIX恐慌指數 降溫速度破紀錄 對美股是多是空？

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20

超人氣

更多 >
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元

這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元
加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧