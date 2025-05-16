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川普關稅瘋狂度略降但貿易戰未了…克魯曼算給你看

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普周一突然宣布，對中國加徵的關稅稅率從145%一下子砍到30%，美中關稅大戰休兵90天。所以，貿易戰大致結束了嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼16日撰文表示，許多「新聞分析」深深誤導人，讓人以為川普2.0貿易戰「基本上已結束」；但專家實際算算便知，這場貿易戰還沒落幕。

克魯曼指出，中國只占美國進口一小部分，美國對其他貿易夥伴國仍課徵10%的關稅，是一世代以來僅見的高稅率。另外，還有其他關稅炸彈將引爆，比方說，川普曾揚言要對進口藥品課關稅。

所以，這場貿易戰仍是現在進行式，任何人若粉飾太平，不外乎兩個原因：沒做功課，或蓄意誤導。盡管股市或多或少已接受這種毫無根據的樂觀展望，原油和債券市場似乎不受愚弄。

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關稅稅率仍高、對國際貿易衝擊仍大

先檢視平均有效關稅稅率。耶魯預算實驗室的資料顯示，若未考量替代效應，已宣布對實際進口適用的關稅稅率為17.8%，是極高數字。即使考量替代效應，亦即中國面臨高關稅後在美國進口的占比將縮小，稅率也有16.4%。

換言之，此刻美國的整體關稅稅率，與1930年惡名昭彰的「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff）實施後的水準相比，並沒有低多少。當年「斯姆特-霍利關稅法」是疊加在已經很高的關稅之上；今年，關稅有如從平地飛上山巔，且幾乎馬上實施。更何況，貿易現在對美國經濟的重要性遠甚於1930年。

因此，即使川普「大幅調降」關稅，對美國經濟的衝擊仍將是「斯姆特-霍利關稅法」當年衝擊的七、八倍。

再看對國際貿易衝擊多大。由於關稅會推升進口物價，漲價則會降低需求，所以關稅勢必導致進口減少，確切減幅取決於需求彈性--價格每升高1%導致進口下滑的百分比。

要估算這個百分率，經濟學家通常會檢視運輸成本對雙邊貿易量的影響程度。克魯曼以需求彈性為4推估，算出川普大砍對中國關稅後，美國整體對外貿易大約會降低50%；與中國貿易，在對陸貨關稅從145%砍到30%的情況下，將萎縮65%左右。

美國對外貿易減半，對中國貿易急縮三分之二--這聽來像是川普貿易戰喊停了嗎？

絕非如此。克魯曼說：「依我之見，那像是嚴重擾亂世界經濟，只是衝擊程度比上周略減罷了。」

同時，美國家家戶戶也將面臨物價上漲打擊，沃爾瑪日前已對即將調漲價格示警。低所得家庭將首當其衝。

兩大重點凸顯關稅不確定性猶在

克魯曼並舉兩點說明關稅展望仍不明：

一、已宣布的決定未必是持久的承諾，頂多是90天內適用的關稅稅率。就連川普本人，也不知數月後政策會是如何。也就是說，不確定性仍高。在這種環境下，企業如何做長期投資規劃？

二、川普在關稅方面所做的一切，都違反行之已久的國際協議。外國也許自以為已和美國敲定協議，但川普2.0官員充其量只把協議視為提議。

換句話說，現在的情況與上周相比，沒多大改變。也許經濟徹底崩潰的可能性不像之前看來那麼高，但美國仍面臨通膨大幅上揚和經濟減緩--亦即「停滯性通膨」。

耐人尋味的是，為何有那麼多專家、名嘴和散戶投資人，異口同聲說川普關稅警報已解除？實際情況是，川普關稅威脅只是從「毀滅式瘋狂」降到「重創式瘋狂」罷了。

關稅 川普 克魯曼

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