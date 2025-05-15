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金價強彈 分析師：有望拜川普之賜再創新高

編譯湯淑君／綜合外電
美國4月躉售物價壓力顯著減輕，給予聯準會（Fed）日後更大降息空間，帶動金價15日早盤從前市低谷強彈。路透
美國4月躉售物價壓力顯著減輕，給予聯準會（Fed）日後更大降息空間，帶動金價15日早盤從前市低谷強彈。路透

美國4月躉售物價壓力顯著減輕，給予聯準會（Fed）日後更大降息空間，帶動金價15日早盤從前市低谷強彈。分析師預期，金價往後仍有可能再登新高，一大因素取決於金價與美元錯綜複雜的關係。

美國4月生產者物價（PPI）意外下滑0.5%，與經濟學家預期的攀升0.2%大相逕庭。過去12個月來，整體PPI升幅為2.4%，也比經濟學家預估的2.5%緩和。分析師認為，躉售通膨壓力大減，今年Fed降息空間隨之擴增，可能為金價進一步攻堅添加柴火。

紐約黃金期貨15日早盤最新報價漲0.6%，報每英兩3,207.50美元。

眾所周知美國總統川普樂見美元貶值，以拉抬美國製造業競爭力。Mount Lucas Management投資長亞斯培表示，倘若川普如願以償促貶美元，對金價後市而言可能是一股「強大的順風」。

法國興業銀行外匯策略師朱克斯也表示，他確定川普「偏好較弱勢的美元」。

回顧歷史，金價與美元大致呈現「負相關」。例如，最近黃金期貨價格在4月22日觸及盤中新天價3,509.90美元後，美元指數（DXY）次日就以98.278作收，是2022年3月來最低。

黃金期貨價格本周來跌掉將近5%，且已從4月見到的盤中歷史高價暴跌9.2%。反觀美元指數本周來挺升0.7%，可能締連四周漲勢。

Golbal X投資分析師亞茲指出，近幾個月來，金價與美元的負相關度仍「維持在極高水準」，美元指數疲軟為金價漲勢推波助瀾。

黃金成為地緣政治避險利器

但最近發生一個異於往常的獨特現象：在不確定性和波動性俱增之際，美元這回卻走軟，黃金變成投資組合中「更有效的多角化投資工具」。

最簡單的解釋是，美元走強時，以美元計價的黃金對海外買家顯得更昂貴，反之亦然。因此，美元挺升時，金價傾向下跌；美元走軟時，金價往往上漲。

利率是另一種重要的驅動力，只是較微妙。亞斯培指出，美國公債殖利率對其他國家/貨幣區債券殖利率走高時，金價傾向下跌，不僅因為強勢美元緣故，也因為黃金是「零孳息資產」。一旦市場利率升高，金價投資吸引力就「比孳息資產失色」。

不過，這種交互作用自2022年俄烏戰爭爆發後已開始轉變。亞斯培說，俄羅斯侵略烏克蘭招致金融制裁，海外資產遭西方國家凍結。俄羅斯、中國和伊朗見狀，紛紛採取行動降低外匯存底中對美元的依賴，並提高持有的黃金比重。

換言之，黃金如今已被當作一種「地緣政治避險工具」，不再只是「貨幣避險工具」。

亞斯培說，外國央行避美元、囤黃金，已導致過去兩年來金價一路扶搖直上。

道富全球顧問公司首席黃金策略師米林斯坦利則認為，黃金與美元關係起變化，可追溯至2008年全球金融海嘯期間。他指出，那波金融危機爆發後，每當美元升值，金價與美元之間的關聯性並不強；但美元走貶時，黃金表現特別突出。他稱之為「非對稱關係」。

米林斯坦利說：「在其他因素不變下，美元走軟會增強黃金投資的吸引力。」

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