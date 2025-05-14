我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非公民匯款課稅5%？反對者：來美就是要寄錢回家

你搶買黃金 我拋售金飾 熔鑄舊珠寶套現正興

史指漲勢走疲 川普中東行繼續振奮AI晶片股

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注經濟基本面。(美聯社)
隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注經濟基本面。(美聯社)

史坦普 500 指數周三小漲，強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。

道瓊工業指數下跌 89.37 點，跌幅 0.2%，至 42,051.06 點。史坦普 500 指數小漲6.03點，漲幅0.1%，至5,892.58點，已連續六個交易日上漲。那斯達克綜合指數上漲136.72點，漲幅0.7%，至19,146.81點。

費城半導體指數漲0.6%，超微（AMD）大漲4.7%，輝達（NVIDIA）漲4.2%，台積電ADR漲0.4%，延續周二漲勢。川普中東之行大開輝達和超微等AI銷售方便之門。此外，超微批准60 億美元買回股票計畫。

美超微電腦（Super Micro Computer）大漲16%，延續前一個交易日大漲16%之勢。Raymond James首度追蹤這支股票，評為「表現超越大盤」。

美國10年期公債殖利率漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方。

Nationwide的Mark Hackett表示，「隨著貿易緊張局勢緩和，投資人開始重新關注基本面，但他們看到的

情況可能並不理想」，「市場從超賣轉向超買狀態所用的時間創下了紀錄。這限制了短期的上漲空間，除非成長

明顯出現重新加速。」

Miller Tabak的Matt Maley認為，在史坦普500指數短期進入超買區域後，當前漲勢稍作喘息「是相當正常且健康的」。

RGA Investments的Rick Gardner則認為，美股漲勢可望持續。他表示，「與中國的貿易談判一度被認為是議程中最艱難的議題，而在如此短時間內就取得如此大的談判進展，表明可能很快就會達成解決方案」。

大型科技股走高，受Alphabet上漲推動，科技股七雄股上漲1.7%。投資人密切關注貿易局勢的發展。目前川普總統正在訪問海灣國家，獲得了沙烏地阿拉伯6000億美元投資承諾，周二美國政府宣布在中東達成AI相關協議，受此推動，一些美國科技股上漲。

Jackson Square Capital的合夥人兼創始人Andrew Graham表示，周四上午4月生產者價格指數 (PPI) 和零售銷售數據公布之前，投資人傾向按兵不動，「大家正在尋找表明關稅影響已經滲透到實體經濟中的任何證據」。

Fed主席鮑爾將於周四發表談話，投資人希望藉此了解Fed推動寬鬆貨幣政策的進度。

波音上漲0.6%，該公司拿下公司歷史上最大的一筆訂單，卡達航空訂購了至少160架廣體飛機。

醫療股表現墊底，Merck和艾伯維股價雙雙受挫，此前花旗將兩家公司評級從「買入」下調至「中性」。

殖利率 輝達 川普

上一則

科技股交易熱絡 史指延續本周走勢連三日上揚 道指繼續收跌

延伸閱讀

「陳查克柏格計畫」取消社會服務捐款 避免被川普政府起訴

「陳查克柏格計畫」取消社會服務捐款 避免被川普政府起訴
紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清
川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數

川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數
卡達慨贈豪華客機 又訂160架波音…川普：史上最大單

卡達慨贈豪華客機 又訂160架波音…川普：史上最大單

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28
圖為美國洛杉磯港。(路透)

對中145%關稅 CNN：美西港口竟「1艘中國貨輪都沒有」

2025-05-10 12:07

超人氣

更多 >
假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張