川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數

高盛（Goldman Sachs）分析師檢視美國總統川普的社群媒體發文內容，解讀他對油價的看法。路透

高盛（Goldman Sachs）分析師檢視美國總統川普 的社群媒體發文內容，解讀他對油價 的看法，結論是川普似乎偏好西德州原油（WTI）期貨價位落在每桶40-50美元之間。

Business Insider報導，高盛分析師回顧川普在過去16年間，發布的超過1,000則社群媒體貼文（包含Twitter及Truth Social），試圖找出他對油價的思維模式。在川普所有貼文中，能源市場相關主題僅占1%左右。

高盛分析師在13日發布的報告中寫道：「川普一直以來都關注能源市場、石油 以及美國的能源主導地位，自從他在2009年加入Twitter以來，已發布近900則有關能源市場的貼文。」

更低的能源價格，是川普競選承諾之一，主因是高油價將會推升通膨。但他的政見也包含加速本土石油開採，以提升美國能源主導，並增加本國化石燃料產量。

高盛分析師寫道，當WTI價格接近每桶50美元，川普通常會呼籲更低價格，或慶祝價格下跌。「當油價跌到非常低（WTI每桶低於30美元），川普則呼籲提高油價，通常是在支持美國石油生產的脈絡下。」

報告也指出，雖然川普看起來偏好更低油價，但他似乎也不希望油價跌至損及美國石油業者的地步，「我們相信一些政策制定者會承認，當WTI價格下滑至每桶60美元，亦即接近許多生產商的損益兩平價，美國石油供給增加的趨勢將會放緩。」

高盛分析師也預估，川普對全球石油產量的影響將限縮在短期範圍。此外，美國放寬管制，長期來看或只將大幅刺激石油產量。但高盛也指出，其對川普偏好較低油價的推測，支持了高盛對油價在2025-2026將繼續走低的看法。