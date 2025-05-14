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NVIDIA搶沙國大單 黃仁勳：AI如同電力網路不可或缺

中央社台北14日電
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AI晶片大廠輝達與沙烏地阿拉伯今天宣布將開啟合作。路透
AI晶片大廠輝達與沙烏地阿拉伯今天宣布將開啟合作。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周來台前，先赴沙烏地阿拉伯宣布重要合作案。黃仁勳透過新聞稿表示，人工智慧（AI）就如同電力與網際網路，是每個國家不可或缺的重要基礎設施。

AI晶片大廠輝達與沙烏地阿拉伯今天宣布將開啟合作，沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）旗下專注於AI發展的子公司HUMAIN，將大舉投資在沙烏地阿拉伯建造AI工廠，預計在未來5年內部署多達數十萬顆輝達最先進的繪圖處理器（GPU），運算能力上看500百萬瓦（megawatts）。

黃仁勳指出，輝達正與HUMAIN一起為沙烏地阿拉伯的人民和企業建構AI基礎設施，以實現沙烏地阿拉伯的宏大願景。

這項計畫第一階段將部署一台配備1.8萬顆NVIDIA GB300 Grace Blackwell晶片的AI超級電腦，搭配NVIDIA InfiniBand網路。

HUMAIN將部署沙烏地阿拉伯首個NVIDIA Omniverse Cloud平台，利用數位孿生技術模擬與測試各類物理AI解決方案。輝達也將強化沙烏地阿拉伯的整體運算生態系，並訓練數千名開發人員，讓開發人員具備運用加速運算與AI解決複雜問題的技能。

此外，輝達與沙烏地阿拉伯資料及AI管理局（Saudi Data & AI Authority，SDAIA）將合作部署多達5000個Blackwell GPU，以建造主權AI工廠及智慧城市解決方案。輝達與沙烏地阿拉伯資料及AI管理局也將訓練政府機關和大學的科學家與工程師，培養開發與部署物理與代理型AI模型的能力。

AI 沙烏地阿拉伯 輝達

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