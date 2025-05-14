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美股VIX恐慌指數 降溫速度破紀錄 對美股是多是空？

編譯任君翔／綜合外電
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有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），在美中約定調降關稅90天後大幅下跌。美聯社
有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），在美中約定調降關稅90天後大幅下跌。美聯社

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），在美中同意調降關稅90天後大幅下跌。VIX本次降溫的速度之快，打破歷來紀錄，歷史經驗顯示，這通常是利多訊號。

道瓊社報導，據FactSet數據，VIX指數在12日跌至18.4，至13日則進一步跌至18.22，低於該指數的長期平均值19.5。DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）13日表示，這表示指數重回牛市領域，顯示投資環境趨於正常。

川普在4月2日「解放日」宣布對等關稅後，VIX罕見飆破60，根據DataTrek，如此大幅飆升，代表需要即刻的政策回應。川普不久後暫停對中國以外的國家開徵對等關稅，波動率隨之下降。而本周美中宣布關稅戰休兵90天，更使VIX進一步回檔。

據Bespoke投資集團，VIX指數在12日跌破20，僅在21個交易日內，就由逾40的水準，下滑至低於20，創下VIX有史以來（1990年起）波動率蒸發最快的紀錄。

VIX降幅如此快速，歷史上有利史坦普500指數的未來報酬。Bespoke追蹤過去幾次VIX從超過40快速降至20以下，發現史坦普500在一周、一個月、三個月、半年、一年之後，往往有正向報酬。

然而，也有人審慎以對。富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球投資策略主管克里斯朵夫（Paul Christopher）13日在採訪中說，「盡管（先前）市場以過度恐慌來回應，但現在投資人可能又過度樂觀」，並表示，高額關稅依舊存在。

富國銀行投資研究所預估，今年史坦普500指數將收在6,000點。克里斯朵夫並預測，美國2025年將能避開經濟衰退，但關稅仍將導致通膨在今年稍晚上升，並使經濟成長放緩。

關稅 史坦普500 川普

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