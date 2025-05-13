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彭博：美中貿易會談後 中國取消波音交付禁令

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

編譯廖玉玲／綜合外電
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）13日宣布，未來五年將向沙烏地阿拉伯的AI公司Humain提供「數十萬」計的晶片，用於一個當地500 MW的資料中心。第一階段將包含1.8萬個GB 300 Grace Blackwell以及InfiniBand網路技術。

此外，Humain也宣布與AMD（超微）合作，未來五年將投入100億美元部署AI基礎設施。

輝達執行長黃仁勳在利雅德舉行的沙美投資論壇上宣布上述合作計畫。黃仁勳和蘇姿丰等美國科技大廠領導人，此時正隨美國總統川普在沙烏地進行訪問。黃仁勳表示，人工智慧需要大量電力，而能源資源豐富的沙烏地阿拉伯將能利用輝達的技術，推動在AI領域的新發展。

川普在沙國再度表示，黃仁勳是他的好朋友。

稍早華盛頓郵報報導，川普政府有意授權向中東兩家與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國的堡壘。 

知情人士透露，川普政府準備要解除美國先前對中東地區出口先進晶片所設下的限制。

輝達股價在美股13日午盤時大漲逾6%；AMD漲逾4%，台積電ADR漲逾3%。

AI 黃仁勳 輝達

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