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華為平板電腦首季出貨在中國排第1 全球第5

記者黃雅慧／即時報導
華為平板電腦出貨量今年第1季依然排名第一，但在全球排名第五。圖為華為創辦人任正非（右）曾在深圳總部向英國財長奧斯本（左）介紹手機和平板電腦產品。（新華社）
華為平板電腦出貨量今年第1季依然排名第一，但在全球排名第五。圖為華為創辦人任正非（右）曾在深圳總部向英國財長奧斯本（左）介紹手機和平板電腦產品。（新華社）

國際市調公司（IDC）日前發布2025年第1季中國平板電腦市場季跟蹤報告，數據顯示，調查期內，中國平板電腦市場出貨量為852萬台，年增19.5%。華為在該季內擁34.5%市占率，穩居第一；Apple小米、榮耀、聯想位列二至五位；不過據Canalys調查，從全球範圍看市占率，蘋果依然領跑，小米第三，而華為則在第五。

報告指出，中國消費市場在官方「國補」政策刺激下出貨量年增21.5%，突破800萬台；商用市場需求仍有待恢復，2025年第1季出貨量為51萬台，年減5.3%。

其中華為第1季出貨量年增13.6%。消費市場上，MatePad 11.5S、MatePad Air 12和MatePad Pro 12.2三款產品精準布局人民幣2,000至3,500元「國補」重點價位區間。此外，華為線下零售渠道門店規模的升級拓展也對出貨增長提供明顯助力。商用方面，華為延續市場份額第一，教育行業、以及中高端檔位出貨年增率上升。

排名第二的蘋果對其iPad和iPad Air產品線的更新迭代更為側重價格吸引，其中新發佈的iPad 11儘管未能支持Apple智能，但其人民幣2,999的起售價格配合「國補」優惠，精準契合「節儉從眾」型消費者的需求偏好，成為Apple平板銷售回暖的重要動力。

從全球範圍觀察，據Canalys（現併入Omdia）的最新數據顯示，2025年第1季全球平板電腦出貨量年增8.5%，達到3,680萬台。報告指出，在政府補貼的支持下，大中華地區在新年期間，消費者需求激增。在美國，關稅的不確定性導致平板電腦進口量在1月飆升，但在關稅豁免政策公布後，2月出貨量月增率出現兩位數下滑。

從全球市占來看，第1季蘋果繼續領跑全球平板市場，iPad 出貨量達1,370萬台，年增14%；三星以660萬台出貨量位居第二，年減5.2%；位居第三為小米，這也是其首次超越聯想，出貨量310萬台，年增56%，市場份額提升2%；聯想位居第四，出貨量250萬台，年增19%；華為出貨量240萬台，排名第五，占全球市占的6.5%。

華為 小米 Apple

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