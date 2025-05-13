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沙國王儲承諾投資美6000億 川普：湊成整數1兆吧

台幣再升一波？美中關稅休兵 投資人、專家卻都看空美元

編譯林文彬／綜合外電
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美元最近這波強勁反彈在選擇權市場備受質疑，策略師也預期未來數月美元將繼續走貶。歐新社
美元最近這波強勁反彈在選擇權市場備受質疑，策略師也預期未來數月美元將繼續走貶。歐新社

美國和中國大陸同意暫時調降貿易關稅，激勵美元寫下美國總統大選以來最佳單日表現，但美元這波強勁反彈在選擇權市場卻備受質疑，策略師也預期未來數月美元將繼續走貶。

追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數12日大漲1.44%，是去年11月6日以來最大單日漲幅，13日盤中則走跌，美國公布通膨數據連續第三個月低於預期後跌勢加劇，最低觸及101.294，跌幅約0.5%。

美國證券集中保管結算公司（DTCC）數據顯示，選擇權市場美元空頭部位名義價值本周以來累計約610億美元，高於多頭部位的550億美元。另一方面，許多公司也紛紛強化美元會繼續走貶的看法。德意志銀行全球外匯策略主管薩拉維洛斯（George Saravelos）接受彭博電視訪問時表示，儘管美國政策已轉向較和緩路線，「真錢」和央行仍對資金集中在美國資產的風險抱持警戒。摩根大通以錢耽（Meera Chandan）為首的策略師也認為，看空美元的理由完好無缺。

錢耽和團隊在報告中說：「關稅暫時休兵帶動美國經濟陷入衰退的機率下降，但這對全球其他地區經濟成長而言也是利多。從一些指標來看，目前美元落在微笑曲線正中央。」

另外，美國銀行（BofA）策略師霍華德‧杜（音譯）及經濟學家卡皮斯崔恩（Carlos Capistran）已上修加幣對美元匯率預測。北歐聯合銀行（Nordea）和荷蘭銀行（ABN Amro）等其他銀行業者也認為美元長線將走貶，北歐聯合銀行和荷蘭銀行已分別上修歐元及人民幣預估。

匯率 關稅 美國總統大選

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