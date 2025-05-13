金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

美國好市多 的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的「限購令」。除了黃金本身炙手可熱，好市多的品牌信譽也吸引許多新手入坑投資黃金。

Business Insider報導，在好市多官網上，原本限制客戶每次可購買兩條1英兩金條，但現在一次只能買一條。特大號的100公克金條，現在也是每次限購一條，一年前還能一次買五條。

去年，Business Insider拜訪威斯康辛的一間好市多，彼時消費者一次最多可以購入五條1英兩金條。

當好市多預期產品需求強勁，其常常使用限制產品數量的手法，讓買賣有利可圖。一項針對好市多定價策略的分析發現，該公司販售的黃金定價，通常比平均黃金現貨價格高出0.8%-2.4%。

好市多表示，即便先前祭出限購令，金條仍「在短短幾小時內」即售罄。

除了因為金價 看漲（黃金價格在上周漲至每英兩3,400美元），好市多值得信賴的穩定名聲，也吸引許多新入門的黃金收藏者。有人甚至將好市多稱為黃金投資的「敲門磚」。

Reddit上的「好市多貴金屬」論壇中，有些評論則贊成好市多對黃金交易增加限制，才能防止機器人在數分鐘內將庫存搶購一空。也有其他用戶指出，黃金交易對好市多來說無關獲利，作用更在於吸引並獎勵會員，所以祭出措施讓更多會員有機會買到金條，也是合理之舉。