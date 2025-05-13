淨流入逾550億美元 外資搶買日本股債金額創單月新高

日本股債市淨流入的資金高達554億美元。美聯社

全球投資人購買8.21兆日圓（554億美元）日本 股票及債券 ，單月淨流入金額為歷來最高，反映全球資金在這段期間遁入日本，尋求庇護。

日媒報導，日本財務省12日公布的統計數據顯示，海外投資人買超日本股票與基金達3.67兆日圓（221億美元）。他們也淨買入價值4.53兆日圓（307億美元）的中長期債券。

上月的日本債券購買金額是2005年有紀錄以來單月次高，股市則是第三高。

資金湧入日本資產，主因是川普推動全面關稅 、並攻擊聯準會（Fed）主席鮑爾的利率處理方式，造成金融市場的不確定性。

三井住友信託資產管理資深策略師稻留克俊說：「因為川普朝令夕改，美國市場大亂，因此投資目光轉向日本，作為避風港」。

在大量購買日股的推波助瀾下，日經指數在4月底時回升至36,000點區間。投資人也將資金投入日本公債。稻留克俊表示，「殖利率上升，支撐了國內債券的買盤」。

一些分析師懷疑，其他國家買入日債，可能與外匯存底配置有關。岡三證券策略師長谷川直也說，「鑒於淨買入增加到不尋常的規模，我們可以推測可能有與外匯存底相關的資金流入」。

日本並非唯一吸引從美國市場來離開資金的國家。截至上周末，日圓兌美元比4月8日（已暫停實施的「對等」關稅原生效日前一天）僅升值0.1%，升幅為主要貨幣中最低。

與此同時，新台幣兌美元升值10%，升幅為所有貨幣之最。各界臆測台灣同意升值做為關稅協商一環，導致新台幣湧現買盤。

目前有跡象顯示日本資產的資金流入減緩，外資在4月初買超5.85兆日圓（396億美元）的股票和中長期債券，到月底已減少至3,083億日圓（21億美元）。許多市場觀察人士認為，對日本資產的搶購主要是若干因素所致，而這些因素如今已消退。

此外，日本朝野正趕在夏天的參議院選舉前，辯論減稅和追加支出。三菱日聯摩根士丹利證券公司資深策略師Keisuke Tsuruta說：「一般來說，海外投資人對擴張性財政政策很敏感」，「很難想像日債的需求將持續成長」。