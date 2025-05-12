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美中降關稅拼多多股價應聲漲 小額豁免政策仍渾沌不明

中央社日內瓦12日綜合外電報導
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美中今天宣布調降彼此的關稅後，中國電商Temu母公司拼多多（PDD）股價應聲大漲7%。路透
美中今天宣布調降彼此的關稅後，中國電商Temu母公司拼多多（PDD）股價應聲大漲7%。路透

路透引述消息人士報導，美國和中國今天透過聯合聲明宣布雙方達成協議，暫時降低對彼此的關稅，當中並未提到已被終止小額豁免的中國與香港輸美低價值電商包裹。

美國總統川普（Donald Trump）政府本月2日終止從中國和香港訂購價值800美元以下包裹輸入美國，享免關稅的小額豁免（de minimis exemption）政策，並對這類包裹加徵120%關稅。

一名知悉美中會談情況的消息人士透露，美中今天發表的經貿聯合聲明並未提到這個問題。但在美中今天宣布調降彼此的關稅後，中國電商Temu母公司拼多多（PDD）股價應聲大漲7%。

有貿易專家認為，小額豁免政策的未來尚不明朗。

跨境資料供應商Hurricane Modular Commerce聯合創辦人巴默（Martin Palmer）表示：「有關小額豁免的一切仍渾沌不明。」

他說：「以邏輯來說，如果你降低其他所有產品的關稅，應該會反映在享有小額豁免的包裹出貨上，因為這占美國對中國進口比重很大一部分。」

小額商品過去得以免關稅從中國工廠運送給美國消費者，有助線上零售商Temu和SHEIN人氣飆升，將超低價電子產品、服裝和配件賣進美國。

拼多多和SHEIN未立即回覆路透的置評請求。

關稅 香港 拼多多

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